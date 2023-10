Derbi Diósgyőrött

2023. október 22. 22:06

Telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat a DVTK Arénában, a játékosok pedig gondoskodtak arról, hogy a közönség jól szórakozzon.



Jérémie Obounet, a Diósgyőr (j) és Cebrail Makreckis, a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2023. október 22-én. A Ferencváros 2-1-re győzött. MTI/Czeglédi Zsolt

A címvédő Ferencváros egygólos győzelmet aratott az újonc Diósgyőr otthonában a labdarúgó NB I tizedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, s ezzel ismét az élre ugrott a tabellán.

A bajnokcsapat már hét meccs óta veretlen a bajnokságban, a DVTK pedig egymás után a második vereségét szenvedte el.

NB I, 10. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 1-2 (0-1)

---------------------------------

DVTK Aréna, 12 178 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Pozeg Vancas (68., 11-esből), illetve Botka (14.), Pesic (61.)

sárga lap: Pernambuco (52.), illetve Varga (28.), Abu Fani (45+3.), Wingo (68.), Marquinhos (75.), Botka (97.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Ogyincov - Gera, Szatmári, Bárdos, Stephen - Klimovics, Holdampf, Pozeg Vancas, Pernambuco - Lukács (Obounet, 90.), Edomwonyi (Acolatse, 76.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Makreckis, Botka, Abena (Wingo, 63.), Cissé, Ramírez - Abu Fani (Pászka, 90.), Sigér, Ben Romdhane (Owusu, 64.) - Varga (Pesic, 53.), Marquinhos (Baráth, 90.)

A jó iramú első félidő első védését Dibusz mutatta be, ezzel együtt a kezdetektől a Ferencváros irányított. A fővárosiak már a diósgyőri térfél közepén letámadták riválisukat, s az első valamirevaló támadásukból meg is szerezték a vezetést: Marquinhos lövését Ogyincov még kiütötte, de az érkező Botka közelről az üres kapuba passzolt. A DVTK a játékrész derekán talált magára, innentől már a hazaiak is veszélyeztettek, a befejezésekbe azonban rendre hiba csúszott. A zöld-fehérek viszonylag könnyedén átjátszották a középpályát és többször is távoli lövésekkel próbálkoztak, Abu Fani kísérleténél csak a kapufa mentette meg a házigazdákat az újabb góltól. Az első félidőben sok volt a helyzet mindkét oldalon, bár ezt az eredményjelzőn álló 0-1 nem tükrözte.



A szünet után némileg csökkent az iram, és leginkább a mezőnyben folyt a küzdelem. A nemzeti ünnep előestéjén az 56. percben mindkét szurkolótábor transzparenssel emlékezett a forradalom hőseire, néhány perccel később pedig megduplázta előnyét az FTC: egy kiugratás után a csereként beállt Pesic lőtte ki a bal alsó sarkot. A gól után bátrabban támadtak a hazaiak, s miután Wingo fellökte Klimovicsot a kapu előterében, büntetőből szépítettek. A 11-est Pozeg Vancas értékesítette magabiztosan. Néhány perccel később a másik oldalon is büntetőt ítélt Bogár játékvezető, de aztán VAR-vizsgálat után visszavonta azt, Marquinhos pedig sárga lapot kapott színészkedésért. A hajrában, így a tízperces hosszabbításban is a Diósgyőr hajtott az egyenlítésért, az FTC azonban magabiztosan tartotta előnyét.

MTI