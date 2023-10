Elhunyt Li Kö-csiang volt kínai miniszterelnök

2023. október 27. 09:17

Li Kö-csiang egykori kínai miniszterelnök pénteken hajnalban hirtelen szívrohamot kapott, de a kiérkező orvosok már nem tudták megmenteni az életét - jelentette az állami média.

"Li Kö-csiang elvtárs, miközben az elmúlt napokban Sanghajban pihent, október 26-án hirtelen szívrohamot kapott, és miután az újraélesztésére tett minden erőfeszítés sikertelen volt, október 27-én éjfél után tíz perccel Sanghajban elhunyt" - jelentette a CCTV állami televízió, hozzátéve, hogy a gyászjelentést később teszik közzé.



Az idén 68 éves Li két ötéves ciklus után márciusban vonult vissza miniszterelnöki és kabinetvezetői tisztségéből, helyét Li Csiang vette át.



"Nem számít, hogyan változnak a nemzetközi szelek és felhők, Kína rendíthetetlenül bővíteni fogja a nyitást (.) A Jangce és a Sárga folyó nem fog visszafelé folyni " - mondta Li egy utolsó nyilvános szereplésekor egy márciusi sajtótájékoztatón.



Li 1955 júliusában született Anhuj tartományban, egy szegény mezőgazdasági területen, ahol édesapja tisztviselő volt, és ahol a kulturális forradalom idején a helyi földeken dolgozott.



Az angolul is magabiztosan beszélő Li érettségi után belépett a Kommunista Párt Ifjúsági Ligájába, majd a neves Pekingi Egyetemen tanult jogot, és később közgazdaságtanból doktorált.



A volt elnök az ifjúsági ligában együtt dolgozott pártfogójával, Hu Csin-tao korábbi pártfőtitkárral is, akit Li bizalmasának tartottak Pekingben.



Hszi Csin-ping elnök alatt 2013-tól felügyelte a világ második legnagyobb gazdaságát az angolul "Liconomics" néven is emlegetett reformjaival, de a miniszterelnöki szerep fokozatosan csökkent, miközben Hszi a vezetést a saját kezében összpontosította.

MTI