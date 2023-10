Migránslövöldözés a határnál: három halott – Videó!

2023. október 27. 09:54

Migránsok lövöldöztek Horgoson péntek hajnalban. Erről lehet olvasni a helyiek által használt Facebook-csoportban. A beszámolóik szerint gépfegyverek ropogását hallani folyamatosan.

horgos



Éjjel 3 óta egyfolytában lőnek, félelmetes! – írta az említett csoportban az egyik nő.

A bejegyzések között többen is azt közölték, hogy már messziről is hallatszódnak a lövések, sőt olyan erősek, hogy olyan, mintha az ablak alatt lőnének – írja a Horgos a mi falunk csoportban egy másik nő.

A horgosiak sorozatlövésekről is beszámoltak, és a rendőri jelenlétet hiányolják. Egyesek az iskolába sem engedik el gyermeküket, sőt azt tanácsolták a többieknek is, hogy maradjanak otthon. A lövöldözés állítólag nem a lakott területen történik, hanem a falu melletti részeken.

A Magyar Nemzet megkeresésére egy helyi forrás megerősítette a lövöldözés tényét. A férfi – név nélkül – azt mondta, az incidens nem lakott területen történt, hanem az autópálya túloldalán, mely egyébként is a migránsok gyakori gyülekezőhelye – innen szoktak megindulni a magyar határ irányába. Információink szerint a rendőrség emberei kivonultak a helyszínre, azóta némileg csökkent a lövések intenzitása. Forrásunk hozzátette: a lövések rendszeresek, és úgy tudják, embercsempészek közötti leszámolásról lehet szó.

A Szerbiai Rádió és Televízió értesülései szerint a pénteki összetűzésekben három bevándorló életét vesztette, egy pedig megsérült. A közmédia megkeresésére a nagykikindai körzeti rendőrség közölte, a lövöldözés Horgos közelében, a valamikori Bácska mezőgazdasági birtoknál történt.

Hasonló esetre korábban is volt példa a magyar–szerb határ mentén lévő településen és más városokban is a Délvidék északi részén. A migránsok korábban attól sem riadtak vissza, hogy fegyvereiket lakott területen, akár a helyiek jelenlétében használják. Horgoson a központban is volt már fegyveres leszámolás a migránscsoportok között.



Hivatalos rendőrségi közleményt még nem adtak ki a mostani esettel kapcsolatban.

magyarnemzet.hu