Másodfokú riasztást adtak ki széllökés veszélye miatt

2023. október 27. 14:01

Széllökés veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém, Somogy, Tolna, Baranya, Fejér és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásaira az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután. Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarok veszélye miatt is érvényben van a másodfokú riasztás.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban a várt legerősebb széllökések meghaladják az óránkénti 90 kilométeres sebességet, a hevesebb zivatarok környezetében pedig a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



Az előrejelzés szerint pénteken egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amelynek környezetében, nagy területen óránként több mint 70 kilométeres széllökésekre kell számítani. A hidegfront mentén délután zivatarok, a déli, délnyugati országrészben heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat óránkénti 80-90 kilométeres sebességet meghaladó széllökések kísérhetik, a hevesebb zivatarokhoz 90-100 kilométer/órás lökések is társulhatnak. Emellett apró szemű jég, illetve intenzív csapadék is kísérheti egyes gócokat. Estétől a légmozgás várhatóan jelentősen veszít erejéből és a zivatartevékenység átmenetileg megszűnik.



Emellett az ország északi felén pénteken késő délutánig, estig további kiadós csapadék várható, összességében a nap végére néhol a 40-50 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet.



Szombat hajnalban a délnyugati országrészben ismét kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok képződéséhez, amelyeket felhőszakadás kísérhet. Szombaton napközben is várható még az ország déli felében zivatar felhőszakadással, majd késő délutánra, estére ott is megnyugszik a légkör.



A katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel azt javasolja, hogy ahol erős széllökések miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón - kérik.



MTI