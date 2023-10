Hazánk időjárását a térségünkben kimélyülő ciklon határozza meg

2023. október 27. 16:15

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk mozgalmas időjárását a nyugatról, futószalagon érkező ciklonok és azok frontjai alakítják.



Ennek következtében döntően felhős az ég, és sok helyről érkezik jelentés csapadékról, Észak-Európából és a Kelet-európai-síkságból havazásról is.



Szárazföldünk északkeleti részén már fagypont fölé sem emelkedik a hőmérséklet, így ott a lehulló hó vastagsága eléri az 5, északon még a 20-30 cm-t is.



Ezzel szemben a Földközi-tenger partvidékén még meleg az idő, ott többfelé 20, helyenként 25 fok feletti csúcsértékeket mérnek.



Hazánk időjárását jelenleg a térségünkben kimélyülő ciklon határozza meg, amely sokfelé okoz esőt, záport, hidegfrontja mentén még zivatar is előfordulhat. Szombattól néhány nap erejéig megnyugszik felettünk a légkör.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: Nyugat felől késő délutántól, estétől szakadozik, csökken a felhőzet, addig keleten zivatarok, akár heves zivatarok is kialakulhatnak, míg nyugaton helyenként eső fordulhat elő. Ezt követően átmenetileg kiderül az ég, az éjszaka második felétől délen, délnyugaton újra felhősödés indul, ott szórványosan záporok várhatók, akár zivatar is előfordulhat.



Szombaton változóan felhős idő valószínű néhány órás napsütéssel. Főként hazánk déli felén szórványosan lehetnek záporok, néhol zivatarok.



A szél pénteken a front mentén és zivatarok környezetében még viharos, sőt erősen viharos lökések is lehetnek, majd éjszakától fokozatosan veszít erejéből az újra déliesre forduló légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között várható.

MTI