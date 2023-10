Fidelitas: a magyar egyetemisták nem lehetnek politikai bosszú eszközei!

2023. október 27. 23:58

A magyar egyetemisták nem lehetnek politikai bosszú eszközei, Brüsszel politikai fegyverként használja a határokon átívelő Erasmus ösztöndíj programot - mondta a Fidelitas pénteki, a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában a szervezet külügyi igazgatója.

Hegedűs Barbara kifejtette: mára egyértelművé vált, hogy a kormány hiába fizeti ki azokat az ösztöndíjakat, amelyeket Brüsszelből "stoppolnak", hiába teljesíti az Európai Bizottság minden kérését a magyar egyetemekkel kapcsolatban, minden körben újabb és újabb kifogásokat találnak arra, hogy miért nem akarnak megegyezni.



Hidas Dóra, a Fidelitas külügyi és uniós kabinetvezetője a videóban jelezte: 21 magyar egyetem, évi nagyjából 10 ezer hallgató eshet el attól, hogy az unió más tagállamaiban tanulhasson idegen nyelvi környezetben, építhessen nemzetközi kapcsolatokat, egy-egy félév külföldi tapasztalatra tehessen szert.



Bár a magyar kormány továbbra is kifizeti a magyar hallgatók ösztöndíját, hogy senki ne essen el a lehetőségtől, de ha Brüsszel továbbra is szándékosan "betart", akkor jövőre az Erasmus valóban elérhetetlenné válik a magyar egyetemistáknak - fogalmazott.



Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar egyetemistákat pont azok fosztják meg az EU egyik legfontosabb vívmányától, akik magukat az alapvető értékek őrzőinek nevezik - hangsúlyozta. Ez zsarolás, jogfosztás és kicsinyes politikai bosszú, aminek nem lehet tárgya a magyar hallgatók és kutatók ösztöndíja - jelentette ki.



"Az Erasmus és a Horizont program nem lehet politikai furkósbot, el a kezekkel a magyar egyetemektől, ne engedjünk a politikai zsarolásnak, állj ki te is a magyar egyetemisták és kutatók mellett!" - hangoztatta a kabinetvezető.

MTI