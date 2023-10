Labdarúgó NB I - Stankovic: ez az egyik legfontosabb mérkőzés

2023. október 28. 10:23

Dejan Stankovic, a labdarúgó NB I-ben címvédő és listavezető Ferencváros vezetőedzője első rangadójára készül a csapattal, de tisztában van az Újpest elleni párharc múltjával.

A tabellát tíz forduló után kilenc mérkőzést játszva is vezető zöld-fehérek vasárnap 18 órától fogadják a harmadik helyen álló lila-fehéreket a bajnokság 11. fordulójában.



"Tudom, hogy rengeteg érzelem, régi rivalizálás övezi a Ferencváros és az Újpest összecsapását, amelynek komoly múltra visszatekintő története van - mondta a fradi.hu-n Stankovic. - Boldog vagyok, hogy labdarúgóként jónéhány derbin játszhattam korábban, akár a Crvena Zvezda, akár a Lazio, akár az Inter játékosaként, de az elmúlt években edzőként is több hasonló meccset átélhettem Belgrádban".



Hozzátette: bízik benne, hogy a csütörtöki, Genk elleni idegenbeli Konferencia-liga-csoportmérkőzés (0-0) után tudnak regenerálódni és marad energiájuk a vasárnapi mérkőzésre.



Dejan Stankovic honfitársával "párbajozhat", az Újpest szakvezetője ugyanis a szintén szerb Nebojsa Vignjevic.



"Az Újpest jó csapat, eredményesen szerepel, látszik, hogy Nebojsa Vignjevic nagyon jó munkát végez. Nagy előnyt jelent az Újpest számára, hogy csupán egyszer játszik egy héten, de nem sírunk, nem keresünk kifogásokat, hiszen számunkra is ez az egyik legfontosabb mérkőzés. Ennek megfelelően készülünk rá" - fogalmazott az FTC trénere.



Az első osztályban eddig lejátszott 238 derbi örökmérlege ferencvárosi fölényt mutat, 115-ször a zöld-fehérek, 61-szer pedig a negyedik kerületiek ünnepelhettek.



MTI, Gondola