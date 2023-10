Kirby egyes amerikai egyetemeken antiszemitizmust észlelt

2023. október 28. 13:38

Ami egyes amerikai egyetemeken történik Izrael-ellenes tüntetésként, az kimeríti az antiszemitizmust - ismerte el pénteken a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora.

John Kirby egy sajtóbeszélgetésen kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy vannak felsőoktatási intézmények, ahol a zsidó diákok félnek, és megfélemlítést szenvednek el, ami "elfogadhatatlan" és "ellentétes azzal, amit az Egyesült Államok képvisel".



A fehér házi illetékes ugyanakkor arról is beszélt, hogy a muszlimok elleni gyűlölet sem elfogadható, ami széles körben tapasztalható.



John Kirby kifejtette, hogy a Közel-Keleten kialakult konfliktusnak nincs köze az iszlám világ és a nyugat közötti szembenálláshoz, hanem egy terrorszervezet támadása következtében alakult ki a konfliktus. Megállapította, hogy Washington tovább dolgozik az izraeli-szaúdi kapcsolatok normalizálásán, az izraeli-palesztin viszony rendezését illetően pedig a kétállami megoldásban hisz.



Arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok továbbra sem húz meg "vörös vonalat" Izrael számára, hanem feltétel nélkül biztosítja a katonai támogatást a Hamász elleni műveletekhez.



John Kirby az izraeli hadsereg által a Gázai-övezetben végrehajtott szárazföldi műveleteket többszöri kérdésre sem kommentálta, és úgy vélte, hogy annak nem lesz következménye a Hamász által fogolyként tartott külföldiek elengedésére vonatkozó tárgyalások eredményességére.



A Nemzetbiztonsági Tanács koordinátora beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok továbbra is aktívan tárgyal és szeretne elérni egy humanitárius szünetet a katonai műveletekben, ami lehetőséget biztosítana a Gázai-övezetben rekedt külföldiek számára a távozásra. Ugyanakkor megismételte, hogy jelenleg a Hamász fegyveresei azok, akik nem engedik Egyiptom felé távozni az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat.



MTI