Labdarúgó NB I - Lezárta nyeretlen sorozatát a Kecskemét

2023. október 28. 15:40

A Kecskemét 3-1-re nyert a vendég ZTE ellen szombaton a labdarúgó NB I 11. fordulójának nyitómérkőzésén.

A hazai csapat az előző hat bajnoki találkozóján nem tudott győzni, egy döntetlen mellett öt veresége volt ebben az időszakban.

NB I, 11. forduló:

Kecskeméti TE-ZTE FC 3-1 (2-0)

--------------------------------

Széktói Stadion, 2487 néző, v: Rúsz

gólszerzők: Tóth B. (35.), Szabó A. (45.+4.), Zeke (72.), illetve Mance (82., 11-esből)

sárga lap: Szuhodovszki (17.), Tóth B. (27.), Leoni (57.), illetve Csóka (9.), Szafronov (45+2.), Huszti (87.), Evangelu (88.)

Kecskemét:

-----------

Varga B. - Szabó A., Belényesi, Szalai G. - Szűcs K., Vágó, Meszhi, Szuhodovszki (Zsótér, 68.), Leoni (Zeke, 68.) - Horváth K. (Iyinbor, 96.), Tóth B. (Pálinkás, 77.)

ZTE:

----

Dombó - Todoroszki (Huszti, a szünetben), Evangelu, Szafronov (Szalay Sz., 69.), Csóka (Sajbán, 85.) - Szendrei, Kovács B. (Németh D., 79.), Bedi - Ubochioma (Klausz, a szünetben), Mance, Croizet

Az előző fordulóban mindkét csapat öt gólt kapott, érződött, hogy most igyekeznek jobban odafigyelni a védekezésre a felek. A mély talajú pályán az első félórában kevés helyzet alakult ki, alig jutott el a labda közvetlenül a kapuk elé, sok szabálytalanság miatt nem volt folyamatos a játék. A hazai csapat szerzett vezetést a 35. percben, de ehhez a vendég kapus "közreműködésére" is szükség volt: jobbról érkező beadásra Tóth Barna érkezett jól, miközben Dombó Dávid rosszul jött ki a kapujából, így a labda a támadó hátáról a hálóba került. A játékrész végét megnyomta a Kecskemét, és a négyperces hosszabbítás végén növelte előnyét: ezúttal balról, laposan érkezett a labda, és Szabó Alex pörgetett a kapuba.



A második félidőre, melyre kisütött a nap, a ZTE két cserével jött ki a pályára. A vendégcsapat a korábbinál aktívabban támadott, illetve a Kecskemét átengedte a területet ellenfelének, de így is növelni tudta előnyét a hazai együttes. A Zalaegerszeg a hajrá elején videóbírós segédlettel kezezésért megítélt büntetőből szépített.



A szervezettebben és célra törőbben futballozó, hatékonyabban védekező Kecskemét megérdemelten szerezte meg a három pontot.



MTi