A Kárpát-medence az újabb, nyugat felől érkező ciklon előoldalára kerül

2023. október 28. 16:33

Időjárási helyzet Európában: Európa időjárását alacsonynyomású rendszerek alakítják, csupán az északi és a déli területeken nyugodtabb, csapadékmentes az idő. A Közép-Európa fölött átvonult ciklon többfelé jelentős csapadékot okozott, előfordultak 20-40 mm közötti értékek, sőt Szlovéniában 80, 100 mm-ről is érkezett jelentés. Míg a kontinens déli és középső felén enyhe vagy meleg az idő, addig az északi államokban már napközben is csak fagypont körül alakul a hőmérséklet. A Kárpát-medence fokozatosan az újabb, nyugat felől érkező ciklon előoldalára kerül.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Szombaton változóan felhős idő valószínű néhány órás napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az esti óráktól kezdődően csökken a felhőzet és többfelé párássá válik a levegő, nagy területen köd és rétegfelhőzet is képződik, mely vasárnap fokozatosan felszakad, azonban az Északi-középhegység tágabb térségében tartósan megmaradhat. Másutt többnyire napos, fátyolfelhős idő várható. Az északkeleti tájakon estig élénk, néhol erős lökések kísérik a délnyugati szelet. Éjszaka átmeneti gyengülés után megélénkül, majd vasárnap napközben megerősödik a délies légmozgás, a Dunántúlon akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között valószínű, de az északi hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 16 és 23 fok között várható, de a tartósan felhős területeken ennél több fokkal hidegebb lehet.

MTI