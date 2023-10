Az embercsempész bűnözők döntik el, ki juthat be az EU-ba

2023. október 28. 19:04

Az embercsempészek dönthetik el, hogy fizetségért ki juthat be az Európai Unióba - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György azt mondta: az EU súlyosan elhibázott migrációs politikája 2015 óta olyan helyzetet teremtett, hogy ismeretlen személyazonosságú emberek nagy tömege - évente csaknem egymillióan - a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempész bandák segítségével, pénzért, nem az unió tagállamainak döntése alapján juthat be Európába.



Ezt súlyos következményekkel járó, és mind a mai napig tartó tendenciának nevezte, hiszen az uniós döntések még mindig arról szólnak, hogy javítani kell a kitoloncolások hatásosságát. Ezzel szemben a határőrizet támogatása helyett a kitoloncolási nehézségekkel küzdő országok migránslétszámából adnának Magyarországnak, akiket több tízezer fős nagy táborokban - migránsgettókban - kellene elhelyezni - tette hozzá.



Bakondi György felelevenítette: a déli határszakasz túloldalán, Szerbiában a migránsok előbb csak késekkel, botokkal estek egymásnak, aztán pisztolyokkal, majd kézigránátokkal, géppisztolyokkal. Eleinte csak külterületeken zajlottak ilyen összecsapások, majd a lakóterületeken is, sőt egy migráció ellen felszólaló ember házát megtámadták kézigránáttal, és eljutottunk odáig, hogy a határtérségben is tüzet nyitottak magyar-szerb rendőrjárőrre - mutatott rá a helyzet romlására.



A belbiztonsági főtanácsadó tájékoztatása szerint ezek a különböző nemzetiségű - marokkói, szír, afgán, török, és más nemzethez tartozó - bűnözők által működtetett embercsempész csoportok először egymással harcoltak területek felügyeletéért vagy megtartásáért. Aztán az afgánok többségbe kerültek, elkezdtek pénzt kérni az áthaladásért a többiektől is - jegyezte meg.



Arról is beszélt: Szerbia komoly rendőri létszámot vezényelt a térségbe, de eddig az elfogottakat nyílt táborokba vitték, ahonnan azok visszaindultak a határtérségbe. Jelezte: van egy eltolódás is Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia irányába.



A nyomás azonban továbbra is fokozódik: 172 ezer felett van a magyar hatóságok által elfogott migránsok száma, és ezernél több embercsempész ellen indult büntetőeljárás - mondta.



Bakondi György kiemelte: az új migrációs paktummal kapcsolatban Magyarországot érő nagy nyomás és a határtérségben tapasztalható tarthatatlan helyzet miatt a kormány egy nemzeti konzultációban kikéri a magyarok véleményét a migráció kérdésében is.



MTI