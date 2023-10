Halottak napja - Hosszabb nyitvatartás a fővárosi temetőkben

2023. október 29. 08:01

Mindenszentek és halottak napja miatt hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a jövő héten a fővárosi temetők. Budapesten a sírkertek hétfőn és kedden reggel 7 órától este 8-ig, szerdán és csütörtökön reggel fél 8-tól este 8-ig lesznek nyitva; a temetők környékén fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.

Közös kegyeleti megemlékezést tartanak a Rákoskeresztúri új köztemető szóróparcellájánál kedd délután 5 órától, a Farkasréti temetőben pedig szerda délután 5 órától - közölte a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.



Keddtől november 2-ig a temetőkbe gépjárművel tilos behajtani. Kivétel ez alól a Rákoskeresztúri új köztemető, ahova - a temetői forgalomtól és telítettségétől függően - október 31-én reggel 7 órától november 2-án este 8 óráig díjmentesen lehet gépjárművel behajtani.



A Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) arra kéri az idős, vagy mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon inkább a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a temetőket.



A biztonságos temetőlátogatás, valamint a forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a BTI a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosít, illetve a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon.



A polgárőrség - együttműködésben a rendőrséggel és az önkormányzatokkal - a települési sajátosságok figyelembevételével, fokozott és folyamatos járőrszolgálatot lát el ezekben a napokban a temetők közelében lévő közterületeken.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) többnyire a mécsesek, gyertyák gyújtásából eredő, a temetőkben vagy lakásokban keletkező tüzek megelőzésére figyelmeztetett, emlékeztetve arra, hogy tavaly 98 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a mécsesek, gyertyák otthoni meggyújtása lakástűzhöz is vezethet, ha azokat felügyelet nélkül hagyják, illetve túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz.



A mindenszentek és halottak napja miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek érvényben péntektől november 3-ig a fővárosi temetők környékén.



A BKK járatai október 28-án a szombati, 29-én a munkaszüneti napi, 30-án és 31-én a tanszüneti munkanapi, november 1-jén pedig az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek, de a temetőket érintő bizonyos vonalakon ezekben a napokban is sűrűbben vagy nagyobb befogadóképességgel járnak.



A rendőrség azt közölte, hogy idén is megkülönböztetett figyelmet fordítanak az ünnep nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére, és fokozott óvatosságot kérnek a temetőkbe látogatóktól.



Azt írták, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a temetők környékén ilyenkor gyakrabban fordulnak elő gépkocsifeltörések, kerékpárlopások, illetve gyakran lopnak el a sírokról virágot, koszorút, esetleg őrizetlenül hagyott táskát. Ebben az időszakban zsúfoltabbak lehetnek a tömegközlekedési eszközök, amelyeken különösen figyelni kell a zseblopások elkerülésére.



A közúti forgalom ezekben a napokban a többszörösére nőhet, ezért a rendőrség azt kéri, mindenki induljon el időben és tájékozódjon az esetleges forgalomkorlátozásokról, terelésekről.



November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény világban.



MTI