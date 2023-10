Izrael négyszázötven célpontot támadott a Gázai övezetben

2023. október 29. 10:37

Izrael 450 gázai katonai célpontot támadott szombaton - jelentette az izraeli hadsereg szóvivője vasárnap.

A tájékoztatás szerint egy tiszt súlyosan megsérült a Gázai övezet északi részén, miután eltalálta egy aknavető és egy katona is megsebesült a terroristákkal folytatott tűzharcban, őket kórházba vitték. A katonai célpontok között főhadiszállások, megfigyelőállások és páncéltörő lőállások voltak, valamint olyan terrorosztagokra is lőttek, amelyek páncéltörő fegyverek használatára készültek. Az izraeli erők további néhány kilométert nyomultak előre a Gázai övezet területén - közölték.



Daniel Hagari katonai szóvivő szombat este bejelentette, hogy vasárnap kibővítik a Gázai övezet Egyiptom és az Egyesült Államok által vezetett humanitárius segélyezését.



Hagari angol nyelvű üzenetében ismét felszólította az övezet lakóit, hogy meneküljenek délre, és azzal vádolta a Hamászt, hogy a gázai lakosokat élő pajzsként használja. "Az izraeli haderők több mint két hétig figyelmeztették a gázaiakat, hogy maradjanak távol a Hamász állásaitól. A Gázai övezet és Gázaváros polgárainak délre kell költözniük, ahol vizet, élelmet és gyógyszert kapnak" - ígérte Hagari az övezet déli részén kialakított biztonsági zónára utalva.



Elon Musk milliárdos jelezte, hogy a SpaceX Starlink műholdas rendszere képes helyreállítani a kommunikációt az ENSZ és a gázai segélyszervezetek között, miután péntek este megszakadt az övezet internetes szolgáltatása.

teslarati



Bár Slómo Karai izraeli hírközlési miniszter szerint ezt a Hamász terrorista tevékenységre fogja felhasználni, Musk leszögezte: eddig egyetlen kísérlet sem történt Gázából a csatlakozásra. "Mielőtt bármilyen szolgáltatást működtetnénk, biztonsági ellenőrzést végzünk az Egyesült Államok és Izraeli kormányával" - tette hozzá.



Az Al-Arabi Al-Dzsadíd című egyiptomi újság kairói kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte, Egyiptom figyelmeztette az izraeli kormányt, hogy ne hajtson végre katonai műveleteket a Gázai övezet és Egyiptom határán, ha a szárazföldi hadműveletek megindításáról dönt. A lap értesülése szerint Egyiptom attól is óva intette Izraelt, hogy a palesztinok költözését szorgalmazza Gázából a Sínai-félszigetre. "Kairó diplomáciai lépéseket tehet, amelyek korlátozzák az országok közötti kapcsolatokat, ha ez folytatódik" - jelentette az újság.



Mindeközben harcokat jelentettek Ciszjordániából is, ahol az izraeli biztonsági erők lerombolták a nabluszi Aszkar menekülttáborban annak a terroristának a lakóházát, aki áprilisban meggyilkolt egy izraeli családból három nőt, egy anyát és két lányát a Jordán-völgyében. A ciszjordániai egészségügyi minisztérium szerint az éjszakai razziák idején izraeli katonákkal kitört tűzharcban hárman meghaltak és legalább 10-en megsebesültek.



Szíriában szombat este arról számoltak be, hogy az izraeli légierő megtámadta az iráni milíciák célpontjait Kunetrában. Libanonban az Irán által támogatott síita milícia, a Hezbollah állásait lőtték az izraeli erők a Földközi-tenger partjánál lévő Ros Hankarától a szíriai határnál fekvő Dov-hegyig, a határ teljes hosszában.



MTI