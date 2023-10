Október utolsó vasárnapja a székely autonómia napja

2023. október 29. 12:43

Október utolsó vasárnapja a székely autonómia napja. Őrtüzek, mécsesek gyúlnak e napon Székelyföld szerte, hirdetve az ott élő magyarság jogos igényét az autonómiára - olvasható Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó közleményében, amelyet a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága vasárnap juttatott el az MTI-hez.

Szili Katalin azt írta, lármafák jelzik, hogy egy önmagára, vívmányaira, kultúrájára egy kicsit is adó európai közösség nem hagyhatja figyelmen kívül a szülőföldjén boldogulni akaró, identitására büszke székelység törekvéseit.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a demokrácia, a szubszidiaritás elve, a polgárok sorsa nem csak hivatkozási alap az Európai Unió számára, akkor támogatnia kell a nemzeti kisebbségi közösségek önigazgatási igényét.



"A mai globális kiszolgáltatottság közepette a nemzet összefogására nagy szükség van. A Székely Autonómia Napja mindannyiunk számára egyben emlékeztetés is, hogy egy pillanatra sem feledhetjük, téveszthetjük szem elől a határon kívül élő közösségeink jogos igényét, hogy saját sorsukról saját maguk úgy dönthessenek, hogy azzal elősegítsék a többségi társadalom gyarapodását is" - fogalmazott a miniszterelnöki főtanácsadó.



"Támogatjuk a határainkon kívül élő magyar közösségeink önigazgatási igényét. Az Alaptörvényben megfogalmazott felelősségünk tudatában támogatjuk magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket" - írta közleményében Szili Katalin.

MTI