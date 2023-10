Labdarúgó NB I - Első hazai győzelmét aratta a Mezőkövesd

2023. október 29. 15:26

A Mezőkövesd 1-0-ra legyőzte a vendég MTK Budapest csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának vasárnapi játkéknapján, ezzel idénybeli első hazai bajnoki sikerét aratta, és elmozdult az utolsó helyről.

A fővárosi kék-fehérek sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el az NB I-ben, míg a Mezőkövesd egymás után három vereség után diadalmaskodott ismét.

NB I, 11. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest 1-0 (1-0)

------------------------------------------

Mezőkövesd, v: Andó-Szabó

gólszerzők: Molnár G. (8.)

sárga lap: Da. Babunski (34.), Drazic (85.), Piscitelli (87.), illetve Hej (40.), Kosznovszky (56.), Bognár (64.)

Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Beriasvili, Pillár, Vajda - Cseke, Da. Babunski (Lukic, 81.), Gomis (Brtan, 91.) - Cseri (Nagy G., 69.), Drazic, Molnár G. (Szalai J., 68.)

MTK:

----

Demjén - Hej, Kocsis, Vadnai - Kosznovszky, Kata, Thiam (Végh, 64.), Antonov - Kovács M. (Zsóri, 70.) - Bognár, Molnár R.

Az első félidőben veszélyesebben futballozott a házigazda csapat, amely már a nyolcadik percben vezetést szerzett, és előnyét a szünetig meg is őrizte. A fővárosi vendégek túlnyomórészt a védekezéssel voltak elfoglalva, támadások építésére már nem maradt erejük. A mezőkövesdiek meglehetősen sok lövéssel próbálkoztak, és ezek közül szinte mind el is találta a kék-fehérek kapuját, így Demjén kapusnak bőven akadt dolga, egy alkalommal pedig a kapufa segítette ki.



Fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék, de még mindig a hazaiak futballoztak veszélyesebben. A Mezőkövesdnek ugyanakkor itt már nem sikerült olyan sok helyzetet kialakítania, mint az első félidőben, így a játékrész derekán Kuttor Attila vezetőedző kettős cserével próbált frissíteni együttesén. A hajrához közeledve alacsonyabbá vált a színvonal, és csökkent az iram is, javarészt a mezőnyben folyt a küzdelem. Az MTK-nak végül nem sikerült kiegyenlítenie, így pont nélkül távozott Mezőkövesdről.



A meccsen bíráskodó Andó-Szabó Sándornak ez volt pályafutása 300. NB I-es mérkőzése játékvezetőként.



MTI