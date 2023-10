Moszkva mindent megtesz a túszok kiszabadításáért

2023. október 29. 19:27

Oroszország mindent megtesz a Hamász palesztin radikális mozgalom által elfogott túszok szabadon bocsátásáért - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő jelentette ki vasárnap a Rosszija 1 televíziós csatornán.

"Minden megteszünk, ami szükséges, minden útvonalon. Az első természetesen a politikai munka a nemzetközi platformokon, az ENSZ-ben, hogy kilobbizzuk a legfontosabb dolgot, nevezetesen a tűzszünetet, az erőszak beszüntetését, globálisan azt - amit feszültségcsökkentésnek neveznek" - mondta Zaharova.



Korábban Daniel Hagari izraeli katonai szóvivője közölte, hogy 229 túszt tartanak fogva a Gázai övezetben. Mihail Bogdanov külügyminiszter-helyettes, az orosz elnök közel-keleti és afrikai különmegbízottja, aki pénteken Hamász-küldöttséget fogadott Moszkvában, szombaton azt mondta, hogy ígéretet kapott nyolc orosz állampolgárságú fogoly szabadon bocsátására.



A hétvégén Izrael- és zsidóellenes akciókat hajtottak végre több, muszlim többségű észak-kaukázusi régióban. Szombat este a dagesztáni Haszavjurtban egy - a Kommerszant című lap szerint többszáz fős - csoport azt követelte, hogy lakoltassák ki a Flamingo Hotelből az állítólag ott élő izraelieket. A hotelben nem voltak izraeliek.



Szergej Melikov, a köztársaság vezetője vasárnapi Telegram-bejegyzése szerint az incidenst rémhírterjesztés és provokáció váltotta ki, amire "néhány forrófejű" reagált.

Az RBK gazdasági lap szerint a "szálloda ostromára" szóló felhívások eredetileg az Utro Dagesztana Telegram-csatornán jelentek meg, amelyet a REN TV és az Izvesztyija forrásai az ukrán biztonsági szolgálatokkal hoztak összefüggésbe. A haszavjurti incidens nyomán hasonló töltetű megmozdulás történt Mahacskalában is.



Melikov szerint a történtek szemléletes például szolgálnak arra, hogy a közel-keleti eseményekkel összefüggésben is megpróbálják "megingatni a helyzetet" Oroszországban és óva intett a felekezetek és etnikumok közötti viszálytól.



"Az észak-kaukázusi muszlimok, ahogy azt vallásunk előírja számunkra, nem állhatnak a más népekkel és vallásokkal szembeni gyűlölet és türelmetlenség oldalára, és nem engedhetnek az erőszakra való hamis felhívásoknak" - áll a nyilatkozatban.



A Kommerszant című lap közölte, hogy Nalcsikban, Kabard- és Balkárföld fővárosában tűz ütött ki egy épülőben lévő zsidó kulturális központban. Az autógumikkal felgyújtott épületre zsidókat fenyegető üzenetet írtak. Két nappal a tűz előtt a Change.org honlapon regisztráltak egy petíciót, amely a zsidó kulturális központ építésének betiltását követelte.



A lap említést tett egy Karacsáj- és Cserkeszföldön szombaton megtartott tüntetésről is, amelynek résztvői, főleg nők, azt követelték, hogy az ott élő zsidókat lakoltassák ki a köztársaságból. A helyi közigazgatás megpróbálta elmagyarázni a résztvevőknek, hogy erre nincs jogalap. Az Észak-Kaukázusi Muszlimok Koordinációs Központja szerint az ilyen akciók és interneten megjelent uszítások "ellentmondanak az iszlám vallás szellemének és az észak-kaukázusi népek hagyományainak".



Vasárnap a központ vezetője, Kazbek Kokov felhívást tett közzé Telegram-csatornáján, amelyben azt állította, hogy külföldi szélsőséges források "nagyszabású információs támadást" indítottak az észak-kaukázusi régiók ellen. Szerinte a provokátorok "vallások és etnikumok közötti viszálykodás szításával" vezetik félre az embereket, hogy "meggondolatlan cselekedetekre vagy bűncselekményekre provokálják az embereket". A tüzet és a gyűlést nem kommentálta.



Ramzan Kadirov, a Csecsen Köztársaság vezetője szombaton a Telegram-csatornáján azt írta, hogy "az izraeli fasizmus" Palesztinával szemben talán még kegyetlenebb is, mint a hitleri fasizmus. Azt állította, hogy több ezer ember vált "népirtás" áldozatává.



MTI