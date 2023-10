Időt kér a Hamász, túszokat adna érte

2023. október 30. 09:45

Hétfő reggel heves légi csapásokra ébredhettek a palesztinok Gáza északi részén - írja a 444 helyi forrásokra hivatkozva. A csapások a Shifa és Al-Quds kórházak vidékén történnek. Izrael hadserege harckocsikkal, illetve tankokkal is benyomult Gázába. Az X-en (Twitter) közben olyan videók jelennek meg, amelyeken izraeli zászlót tűznek ki gázai épületekre, de a felvételek hitelességét nemzetközi tudósítások egyelőre nem erősítették meg.

Vasárnap telefon- és internetszünetek voltak az érintett régióban, ez a kórházi ellátásban is gondokat okoz; Izrael szerint a Hamász kórházakba települt, hogy védje magát. Közben Katar közvetítésével Izrael és a Hamász tárgyal is egymással, a Hamász túszokat engedhet szabadon, ha kap 5 napot és üzemanyagot. Az is szóba kerülhetett, hogy az összes túszt elengedik.

