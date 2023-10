Minden idők legnagyobb hazai beruházása készül Szegeden

2023. október 30. 16:19

Május közepén jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a kormány a Modern Városok program lezárásának idején kijelölt Béketelepnél egy közel 200 hektáros ipari területet – írja a Délmagyarország. Aztán szeptember végén ázsiai delegáció látogatott a helyszínre térképekkel, illetve az áramszolgáltató, a vízmű és a múzeum szakembereivel. A napokban pedig megjelent a hír, miszerint a kínai BYD járműgyártó érkezhet a városba, ahol minden idők legnagyobb hazai beruházását valósíthatja meg. Szó esett elektromosautó- és elektromosbusz-gyártásról is, ám egyelőre egyiket sem erősítette meg az önkormányzat.

Úgy fogalmaztak: amint a tárgyalások megfelelő szakaszban lesznek, tájékoztatják a közvéleményt. Az ipari terület az M43-as és a sándorfalvi út sarkában található, és egy keskeny, fás töltés választja el a Liliom lakókerttől, ahol még most is tartanak az építkezések. A lap munkatársai megkérdezték a közeli lakóparkban élőket, akik a kertvárosi nyugalom reményében költöztek oda. Mi is csak azt tudjuk, amit a sajtóban lehet olvasni. Az önkormányzati képviselőnk sem mond semmit, csak hogy nem akkumulátorgyár jön ide. Azt gondolom, a közelben bármilyen gyár borzasztó lenne, nemcsak az életminőségünkre és az egészségünkre lenne káros, de az ingatlanjaink értékét is csökkentené – mondta egy helyi férfi a lapnak.

A megkérdezettek egytől egyig hasonlóan vélekedtek. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a beruházás a szegediek szempontjából a munkahelyek számának óriási növekedését és tetemes bevételt jelentene. A Népszava szerint vasút köti majd össze a gyárat a Szeged–Budapest vasútvonallal, amelyet összekötnek a készülő Belgrád–Budapest vasútvonallal. A termelés elindításakor hatszáz munkavállalót terveznek alkalmazni, a létszámot folyamatosan növelik majd, így érik el a háromezer foglalkoztatottat. A gyárba első körben Szegedről és környékéről szállítanák a munkaerőt, de ennél is nagyobb haszon keletkezhetne az iparűzési adóból, ami soha nem látott nagyságrendben emelkedhetne a jelenlegi 10-12 milliárd forinthoz képest.

Démagyar