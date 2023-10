Izrael kiszabadított egy katonát

2023. október 30. 20:47

A Gázai övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet hétfőn videót tett közzé három túszul ejtett nőről, Izrael pedig bejelentette, hogy kiszabadított egy katonalányt.

A három középkorú nő közül Danielle Alonit Nir Oz kibucból rabolták el hatéves lányával, Emiliával, valamint húgával, sógorával és azok hároméves ikerlányaival együtt. Ugyanonnan vitték el Lena Trupanovot is a fiával, Szásával és idős édesanyjával, Irinával együtt. Az ő férjét, Vitalijt megölték a kibucot lerohanó fegyveresek. Buchstab Kirstet párjával, Jagev Buchstabbal együtt Nirim kibucból hurcolták át a Gázai övezetbe.



Izraeli közlések szerint a Hamász és iszlamista szövetségesei legkevesebb kétszáznegyvenhárom túszt vittek Gázába a három héttel ezelőtti nagyszabású terrortámadásban, melyben megöltek több mint ezernégyszáz embert, sokakat otthonukban és egy szabadtéri zenei fesztiválon.



Katari és amerikai közvetítéssel szabadon engedtek két amerikai állampolgárt, egy anyát és lányát, majd két idős izraeli asszonyt, akiknek férjét azonban továbbra is fogolyként őrzik az övezetben.



A támadás után Izrael háborút indított a Hamász ellen, egyebek között a túszok kiszabadításának érdekében. A hadműveletek első szakaszában légicsapásokat hajtott végre az izraeli légierő, majd múlt péntek este kiterjesztették a szárazföldi harcokat az övezetet uraló iszlamista szervezetek ellen.



Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye elítélte, és a Hamász "kegyetlen pszichológiai propagandájának" nevezte a három túszról most közölt videót. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az összes foglyot és eltűntet hazahozzuk" - közölték.



Vasárnap éjjel a Sin Bét belbiztonsági szolgálat és az izraeli hadsereg közös akciójában, a Moszad titkosszolgálat közreműködésével kiszabadítottak egy 19 éves katonalányt, Ori Megidist, aki már találkozott is családjával Kirjat-Gatban.



MTI