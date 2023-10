A parlament feloszlatását kezdeményezte a szerb kormány

2023. október 30. 20:54

A parlament feloszlatását és előrehozott választások kiírását kezdeményezte hétfői ülésén a szerb kormány.

A javaslatot a szerb köztársasági elnöknek továbbították, akinek jogában áll feloszlatni a képviselőházat.



"A parlamenti választások megtartása a jelenlegi körülmények között biztosítaná a demokrácia magasabb fokát, csökkentené a társadalom különböző szereplői közötti feszültségeket, ellehetetlenítené a kizárólagosságot és a gyűlöletbeszédet, és megerősítené a szabad véleménynyilvánítás jogát bizonyos politikai, gazdasági és más kérdések tekintetében, ideértve az európai értékek megerősítését is" - olvasható a kormány közleményében.



A kormány azt is közölte, hogy több politikai szereplő az utóbbi időszakban többször is kérte az előrehozott választások kiírását, így a voksolás jó lehetőséget biztosítana arra, hogy felmérjék a különböző elképzelések támogatottságát.



Az Ana Brnabic vezette kabinet egyben 66 szerbiai település képviselőtestületének a feloszlatását is jóváhagyta.



Az utóbbi hetekben Aleksandar Vucic szerb elnök többször is bejelentette, hogy december 17-én előrehozott parlamenti, vajdasági tartományi és bizonyos helyeken önkormányzati választást tartanak.



MTI