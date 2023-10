Aranylabda - Messi nyolcadik sikere

2023. október 30. 22:54

Az argentin válogatottat tavaly világbajnoki címig vezető Lionel Messi pályafutása során nyolcadik alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.

Az Inter Miami 36 esztendős szupersztárja - aki már eddig is rekorder volt a díj történetében - a hétfőn, Párizsban rendezett díjátadón elmondta, ez az argentin nemzeti csapat sikere is egyben.



Messi beszédében megemlékezett honfitársáról, a 2020-ban elhunyt Diego Maradonáról is, aki ezen a napon ünnepelte volna 63. születésnapját.



A dél-amerikai támadó norvég Erling Haalandot (Manchester City) és a francia Kylian Mbappét (Paris Saint-Germain) utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés.



A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát - amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - a Real Madridot erősítő angol Jude Bellingham nyerte el.



A negyedszer odaítélt, legjobb kapusnak járó Jasin-díjat a világbajnok argentin válogatott és az Aston Villa hálóőre, Emiliano Martínez érdemelte ki.



A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a 56 találatot szerző Haaland kapta, akinek csapata, a triplázó, Angliában bajnok és FA Kupa-győztes, valamint a története első Bajnokok Ligája-diadalát arató Manchester City, a tavalyi évhez hasonlóan az év együttese lett.



A szociális és jótékonysági projektekben kiemelten tevékeny labdarúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet a 70-es, 80-as évek kiváló brazil futballistájáról neveztek el, Vinicius Juniorhoz, a Real Madrid brazil támadójához került.



A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között hagyományosan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát - az idei volt a 67. alkalom.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

------------------------------------

1. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)

2. Erling Haaland (norvég, Manchester City)

3. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain)

4. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)

5. Rodri (spanyol, Manchester City)

6. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid)

7. Julián Álvarez (argentin, Manchester City)

8. Victor Osimhen (nigériai, Napoli)

9. Bernardo Silva (portugál, Manchester City)

10. Luka Modric (horvát, Real Madrid)



MTI