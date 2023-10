USA: tűzszünetre jelenleg „nem alkalmas az idő" a Gázai-övezetben

2023. október 31. 00:00

Egy tűzszünetre a Gázai-övezetben jelenleg nem megfelelő az idő, mert az most csak a radikális iszlamista Hamásznak kedvezne - jelentette ki az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács koordinátora hétfőn a Fehér Ház sajtótájékoztatóján.

John Kirby-t azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az Egyesült Államok is azon országok között van, amelyek elutasították az ENSZ Közgyűlésében múlt héten elfogadott - tűzszünetet sürgető - határozatot. Az amerikai tisztségviselő ugyanakkor hozzátette, hogy Washington támogatna, és megfontolásra is javasol egy átmeneti, korlátozott, azaz területre leszűkített humanitárius tűzszünetet annak érdekében, hogy a segélyek bejuthassanak a Gázai övezetbe és a lakosság evakuálása lehetővé váljon.



A helyi lakosságnak szánt humanitárius segélyekre vonatkozóan az Egyesült Államok első körben azt szeretné elérni, hogy napi 100 kamion beléphessen Egyiptom felől - mondta John Kirby elismerve, hogy ez a mennyiség is elmarad az elegendőtől, ugyanakkor előrelépés lenne a jelenlegi helyzethez képest. Állítása szerint amerikai közvetítés nélkül nem jött volna létre a jelenlegi mennyiségű humanitárius szállítmány sem.



Az illetékes közölte azt is, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy izraeli partnereit felszólítsa a palesztin civil halálos áldozatok minimalizálására.



A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora mélységesen aggasztónak nevezte a válság kiszélesedésének lehetőségét. Hangsúlyozta, ezért ragad meg az Egyesült Államok minden lehetőséget arra, hogy ezt megakadályozza. Az elnök minden lépése ezt a célt, vagyis a konfliktus elmélyülésének megakadályozását szolgálja, legyen az katonai pozíciók átalakítása, valamint a diplomáciai egyeztetések a világ vezetőivel - tette hozzá, utalva arra, hogy az amerikai hadsereg nagyobb erőket vonultatott fel a térségben, több repülőgép-hordozóval, a légierő egységeivel és a tengerészgyalogság készenlétbe helyezésével a térségben.



John Kirby Recep Tayyip Erdogan hétvégén tett, Hamászt támogató szavait úgy kommentálta, hogy "nem kell mindenben egyetértenünk azzal, amit a török elnök mond", ugyanakkor hozzátette, hogy Törökország változatlanul fontos NATO-szövetséges, amely nagyon pozitív hatást gyakorolt, amikor közreműködésével létrejött a fekete-tengeri gabonaszállításokat lehetővé tevő megállapodás.



A Fehér Ház hétfői tájékoztatóján Karinne Jean-Pierre szóvivő a Joe Biden amerikai elnök által kongresszustól kért sürgősségi költségvetési támogatással kapcsolatban azt mondta, nem látják értelmét annak, hogy kettéválasszák az Izrael és Ukrajna számára kért keretet, és abból - a minél gyorsabban elfogadás érdekében - az Izraelnek szánt biztonsági támogatást kivegyék.



Mike Johnson, a kongresszus alsóházának múlt héten megválasztott, republikánus elnöke hivatalba lépése után közölte, hogy azt szeretné, ha az elnök által kért összesen 105 milliárd dolláros költségvetési keretből az Izraelnek szánt mintegy 14 milliárdos fejezetet kivennék, és arról külön szavazna a törvényhozás. A republikánus megfontolás oka az, hogy Izrael támogatása mögött egységes a republikánus képviselőházi többség kiállása, miközben Ukrajna folytatódó katonai és egyéb támogatását a republikánus képviselők egy része feltételekhez kötné, illetve ellenzi.

MTI