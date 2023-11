Rokonait és rendőröket robbantással fenyegette

2023. november 2. 12:48

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra letartóztatta azt a szegedi férfit, aki a rokonait és rendőröket robbantással fenyegetett - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A rendelkezésre álló adatok szerint október 24-én este az 50 éves férfi szóváltásba keveredett volt házastársával, majd a közösen használt ingatlanban mintegy két liter benzint locsolt szét több helyiségben, és kijelentette, hogy azt meg fogja gyújtani - olvasható az ügyészség közleményében.



Mint írták, a házban az érintetteken kívül egy harmadik ember is tartózkodott, illetőleg ezen lakrésztől elválasztva, egy másik lakásban még ketten voltak. A bent lévők telefonon értesítették a rendőrséget, majd az ingatlant az ablakon kimászva elhagyták.



A bejelentésre két járőrpáros érkezett a helyszínre, de a férfi az intézkedő rendőrök felszólításának nem tett eleget.



A megalapozott gyanú szerint az elkövető egy fedett teraszon a két literes űrtartalmú PET-palackban lévő gyúlékony anyag maradékát a tőle három méter távolságra tartózkodó rendőrök irányába öntötte, miközben a kezében tartott öngyújtót folyamatosan "csattogtatta", és olyan kijelentéseket tett, hogy "ne gyertek közelebb, mert meggyújtom, és megdöglötök ti is, és én is".



Ezzel egyidejűleg a férfi egy 11,5 kilogrammos töltőtömegű PB-gázpalack nyitócsapján tartotta a kezét, majd amikor az intézkedő rendőrök megkíséreltek hozzá közelebb lépni, azt kinyitotta és fél percig engedte ki belőle a gázt.



Az intézkedés során a rendőrök erősítést kértek, majd amikor az elkövető telefonálni kezdett és nem figyelt, az egyenruhások közelebb léptek és megbilincselték - olvasható a kommünikében.



Mint írták, a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség elrendelte a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és közveszély okozására irányuló előkészület bűntette miatt. A férfi a cselekményt a volt felesége sérelmére korábban elkövetett zaklatás bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt kiszabott szabadságvesztés próbaideje alatt követte el.



A bíróság az ügyészség indítványára a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.



MTI