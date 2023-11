A készpénzhasználat alkotmányos védelmét kezdeményezi a Mi Hazánk

2023. november 2. 15:37

A készpénzhasználat alkotmányos védelme érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom több országgyűlési képviselője - jelentette be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd alelnök.

"Alapvető szabadságjognak tekintjük a készpénzes fizetést, ezért az annak betiltását célzó kormányzati és jegybanki lépéseknek gátat szabnánk" - fogalmazott a politikus, hangsúlyozva, támogatják a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint lehetőséget.



Novák Előd azt mondta: a készpénzhasználat kivezetése "az új világrend" egyik fejlesztése, amellyel elsősorban Kína, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Központi Bank foglalkozik.



Annak a véleményének adott hangot, hogy a digitális fizetések kizárólagossá válása "a totális megfigyelés" felé tett újabb lépés volna, hiszen így korlátozni lehetne, hogy valaki lakóhelyétől távolabb költsön pénzt, vagy például bizonyos területekre utazzon, "vagy akár egy gombnyomással el is vehetnék akárkinek a pénzét".



Arra hívta fel a figyelmet, hogy a készpénz - szemben a digitális megoldásokkal - áramkimaradás vagy informatikai támadás esetén is biztonsággal használható.



Novák Előd kifogásolta, hogy Magyarországon is egyre több helyen lehetetlen készpénzzel fizetni, legyen szó árukiadó automatákról, sporteseményekről, fesztiválokról.

MTI