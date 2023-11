A hegyekben és zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek

2023. november 2. 16:36

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk időjárása még mindig a nyugat felől érkező ciklonok miatt mozgalmas. Emiatt sokfelé - a Kelet-európai-síkság északi részén, Nagy-Britannia, valamint a francia és spanyol partok mentén - eső, záporok, néhol zivatarok miatt 10-20, helyenként 30 mm feletti csapadékösszegek gyűltek eddig össze. A Brit-szigeteknél örvénylő Ciaran viharciklon ugyanakkor a szélviszonyokban mutatja meg pusztítását, ugyanis 193 km/h-s széllökést is regisztráltak a területén.



Hazánk csütörtökön még e bombaciklon előoldalán helyezkedik el, emiatt enyhe léghullámok érkeznek fölénk, majd az elkövetkezendő éjszakán a hidegfrontja is megérkezik, emiatt pénteken sokfelé várható eső, zápor, sőt akár zivatarok is.

Várható időjárás péntek éjfélig: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, melyből éjszaka eleinte északon fordulhat elő eső, zápor, majd hajnalban már nyugatra megérkezik a hidegfront csapadékzónája is. Utóbbi pénteken kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záport, akár zivatart is. Több helyen nagyobb mennyiség hullhat! A felhőzet csak a délutáni órákban kezd el szakadozni, csökkenni. Csütörtökön az Észak-Dunántúlon, éjszakától kezdve viszont sokfelé erős lesz a délies szél, pénteken a hegyekben és zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A front mögött már veszít erejéből a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a keleti határszélen, északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken tág határok, 13 és 22 fok között valószínű. Az északnyugati tájakon már a reggeli órákban beállhat a csúcsérték.



MTI