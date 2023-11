Mi Hazánk: nemet mondunk a tömeges bevándorlásra

2023. november 3. 10:10

A tömeges bevándorlás minden formájának gátat kell szabni, történjen az illegálisan, a zöldhatáron át, munkavállalóként vagy letelepedési kötvény útján - hangsúlyozta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke.

A politikus hangsúlyozta: az akkumulátorgyárak építése kapcsán létesült mintegy 19 ezer munkahelyet elsősorban nem a magyar embereknek hozták létre, azokra külföldről csábítanak dolgozókat.



Láthatjuk, hogy Nyugat-Európában egy lakosságcsere zajlik, láthatjuk, hogy a magyar kormány is ehhez asszisztál - jelentette ki, azokra a felmérésekre hivatkozva, amelyek szerint a főváros egyes kerületeiben már a lakók egynegyede külföldi.



Dócs Dávid arról beszélt: 62 éve írták alá a vendégmunkások érkezését lehetővé tevő német-török megállapodást, és Berlinben tavaly már a Mohamed volt a leggyakrabban adott fiú keresztnév.



"Magyarországon mi nem szeretnénk ilyen jövőt" - fogalmazott a Mi Hazánk politikusa. Azt is hangsúlyozta: pártja nem idegengyűlölő, elfogadják, ha tanulni vagy magyar alkalmazottal be nem tölthető állásba érkeznek külföldiek az országba, de nemet mondanak a tömeges bevándorlásra, a társadalom "felhígítására".



MTI