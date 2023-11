Gyilkos egyetemi oktató: 21 év fegyház

2023. november 3. 14:50

Elutasította a kolozsvári táblabíróság a minősített emberölés miatt elítélt Boné Ferenc fellebbezését, és helyben hagyta a törvényszék alapfokú ítéletét, amely 21 év három hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a barátnőjét megölő egykori egyetemi oktatót - közölte pénteken az erdélyi Krónika hírportál.

A pénteken kihirdetett jogerős ítélet szerint a büntetésből levonják azt a másfél évet, amelyet Boné előzetes letartóztatásban töltött. Az elítéltet 300 lej (23 ezer forint) perköltség megfizetésére kötelezték az állam javára, továbbá - ugyancsak perköltség címén - 2975 lejt köteles fizetni áldozata édesapja részére - részletezte a lap.



Az első fokon eljáró Kolozs megyei törvényszék júliusban halmazati büntetést hozott: eleget téve a vád kérésének a kiszabható legnagyobb, 20 éves szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, és elrendelte, hogy egy korábbi bántalmazási ügyben hozott, de felfüggesztett 1 év és három hónapi büntetést is le kell töltenie.



A tavaly májusban történt gyilkosság az erdélyi magyar és a magyarországi közvéleményt is megrázta, és a nők elleni erőszakra irányította a figyelmet. A gyilkosság áldozata, a 30 éves Molnár Beáta óraadó tanár volt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári filmművészet, fotóművészet és média szakán, valamint az RMDSZ Iskola Alapítványának könyvkiadását és az egyik múltidéző projektjét irányította.



Tavaly május 21-én egynapos kirándulásra indult 43 éves barátjával az Erdélyi Szigethegységbe, ahonnan nem tért haza, és

Boné Ferencnek is nyoma veszett. A nő holttestét - amelyen erőszakra utaló nyomokat találtak - pár napra rá, május 25-én a Király-hágó térségében találta meg a rendőrség egy bozótosban.



Boné Ferencet egy napra rá fogták el Nagyváradon, ahol a vasútállomás közelében egy tehervagonban bújt meg. A tavaly ősszel

elkezdődött büntetőperben a Krónika című lap beszámolója szerint azzal védekezett, hogy tette elkövetésekor depresszióban szenvedett, de elmeorvosi szakértői vizsgálat megállapította, hogy beszámítható.



Bonéra előélete miatt rögtön rávetődött a gyilkosság gyanúja, a volt egyetemi oktató ugyanis már 2020-ban a figyelem középpontjába került, amikor nyolc percen át a nyílt utcán különös kegyetlenséggel ütlegelte és rugdosta akkori barátnőjét. A Kolozsvár belvárosában éjszaka történt bántalmazást térfigyelő kamerák rögzítették. A férfit az eset után felmondásra szólította fel a Sapientia EMTE, amit ő haladéktalanul meg is tett. Egyetemi óráit későbbi áldozata vette át.



Az akkori bántalmazás ügyében a kolozsvári bíróság 2021 márciusában egy év három hónapi börtönre ítélte Boné Ferencet, az

ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette.



Molnár Beáta emlékére szülei hallgatói díjat alapítottak a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán, amely korábban nem publikált versekkel, elbeszélésekkel, regénnyel, esszékkel, fotósorozattal, vizuális művészeti alkotásokkal, tudományos dolgozattal lehet pályázni.



