Vasárnap újabb hidegfront hoz csapadékot

2023. november 3. 16:28

Időjárási helyzet Európában: A Ciaran viharciklon továbbnyomul a kontinens belső területei fölé, s haladása során sokfelé okoz erősen viharos, a francia és brit partok mentén orkán erejű szelet, az eddig regisztrált legerősebb széllökés 223 km/h volt, melyet egy bóján mértek a La Manche csatornán. Ugyanakkor nemcsak szélvihar társul hozzá, hanem nagy mennyiségű csapadék is, amit Nyugat-Európában regisztrálnak, az Alpokban 70-100 mm körüli csapadékmennyiségről is érkezik jelentés, ezzel pedig ott jelentősen gyarapodik a hóréteg. Ezzel szemben a Kelet-európai-síkságon anticiklon hatására száraz, nyugodt az idő.



A Kárpát-medence időjárását jelenleg a Ciaran bombaciklon alakítja, melynek hidegfrontja ma át is vonul felettünk, de az átmeneti, rövid nyugalmat követően vasárnap újabb hidegfront hoz csapadékot.

Várható időjárás szombat éjfélig: A csapadékzóna kelet felé lassan elhagyja hazánkat, mögötte csökken a felhőzet, de késő estig a Dunántúlon előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hajnaltájt délnyugat felől újra vastagabb felhők érkeznek, melyekből szombat estig északkelet felé haladva elszórtan alakulhat ki záporeső. Sokfelé párássá válik a levegő és több helyen köd, rétegfelhőzet képződhet hajnalra. Ezek - helyenként lassú - feloszlását követően a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható. Fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, döntően mérsékelt, szombat délutántól a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között valószínű.

MTI