Az USA tovább üríti fegyverraktárait

2023. november 3. 21:33

Az Egyesült Államok újabb 125 millió dollár (mintegy 45 milliárd forint) értékű katonai támogatást jelentett be pénteken Ukrajna számára saját készleteiből azonnal lehívható módon.

A védelmi minisztérium közleménye szerint ez az 50. alkalom, hogy az Egyesült Államok saját raktárkészletéből juttat katonai eszközöket Ukrajnának, amit egy 2021-es elnöki rendelet tesz lehetővé.



Az újabb katonai csomag is tartalmaz rakétákat és irányítható rakétákat többek között NASAMS és HIMARS eszközökbe, emellett a harctéren legsűrűbben használt 105 és 155 milliméteres lövedékeket, valamint több millió kisebb, kézifegyverhez használható lőszert, és további katonai eszközöket.



A Pentagon egyúttal bejelentett 300 millió dollár további katonai támogatást is Ukrajna számára az Ukrajnai Biztonsági Támogatás Kezdeményezés (Ukraine Security Assistance Initiative) részeként. Ez nem azonnal eljuttatható készletekre vonatkozik, hanem Washington közbeszerzés alapján az amerikai ipartól rendeli meg az ígért eszközöket. A közlemény szerint az Egyesült Államok a 300 millió dolláros keretből az ukrán légvédelem hosszú távú megerősítését kívánja segíteni.



Az amerikai kormány legutóbb múlt csütörtökön jelentett be - akkor 150 millió dolláros - támogatási csomagot Ukrajna számára saját készletekből azonnal lehívható módon.



A Pentagon összesítése szerint mióta Oroszország 2022 februárjában támadást indított Ukrajna ellen, az Egyesült Államok több, mint 44 milliárd dollár (mintegy 15 ezer milliárd forint) értékű katonai eszközt küldött saját készleteiből Ukrajnának a védekezéshez.

MTI