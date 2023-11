Olimpiai Bajnokok Klubja

2023. november 3. 23:03

A Magyar Nemzeti Múzeum Disztermében ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja, melynek pénteki összejövetelén az 1988-as szöuli játékokról is megemlékeztek.

A vacsorát felvezető ceremónián a vendégek A kezdetek című filmet tekinthették meg, mely a klub megalakulását mutatta be az MTVA 1993-as, archív anyagának segítségével. Az első elnök, Lemhényi Dezső arról beszélt a felvételen, hogy a szervezet elsősorban érdekvédelmi céllal jött létre, hogy támogassa a bajnokokat, akik közül nem kevesen nehéz anyagi körülmények között élnek.



A vetítést követően Fábián László elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára köszöntőjében felidézte a kezdeteket. A sportvezető azzal kezdte, hogy név szerint sokáig tartana mindenkinek megköszönnie, aki eljött az ünnepi estre, egyetlen kivételt azonban tett és külön üdvözölte Kónya Imre egykori belügyminisztert, aki 1997-ben képviselőként benyújtotta az Országgyűlésnek az olimpiai bajnokok életjáradékáról szóló törvényjavaslatot, melyet egyhangúlag támogattak az akkori honatyák, így az aranyérmesek 1998. január elsejétől életjáradékban részesülnek.



Ezek után a Nemzeti Sport 1993. szeptember 6-i számából felolvasta az MOBK megalapításáról írt cikket.



"Nagyon örülök, hogy itt vagytok és hogy megveregethetjük egymás vállát. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy még sokáig így legyen" - zárta szavait Fábián László, aki után a 90 éves Gyenge Valéria, az 1952-es helsinki játékok 400 méteres gyorsúszó bajnoka Kanadából videóüzenetben köszöntötte a megjelenteket.



Fábián László mellett Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök, a MOBK tiszteletbeli elnöke köszöntötte a megjelenteket, ő vezette a MOB-ot a klub megalapításának idején. A párbajtőröző olimpiai bajnok rövid beszédében a MOBK jelenlegi és korábbi elnökeinek (Lemhényi Dezső, Dömötör Zoltán, Nébald György) a munkáját, a gondoskodását köszönte meg, majd arról beszélt, hogy a klub tagjaira 15 millió magyar ember büszke és hálás a sikereikért. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a sportolók is hálásak lehetnek az államnak a segítségért, amit a sikerhez vezető úton, és azt követően ad nekik.



"Tudjuk, hogy 184 olimpiai aranyérmünk és - Hajós Alfrédig visszamenve - összesen 308 olimpiai bajnokunk van, 138-an élünk közülük, akik tudjuk egymásról, hogy példaképek vagyunk. Strapáltuk a testünket és igenis a lelkünket is" - jegyezte meg Schmitt Pál.



Az ünnepségen az idén kerek születésnapot ünneplő aranyérmeseket külön is köszöntötték. A 70 éves Foltán László (kenu, 1980), a 85 éves Gelei József (labdarúgás, 1964) és a 60 éves Wladár Sándor (úszás, 1980), a Magyar Úszó Szövetség elnöke Gyulay Zsolttól, a MOB elnökétől és Fábián Lászlótól vett át ajándékot. Egyúttal szintén név szerint emelték ki a 70 esztendős Kocsis Ferencet (birkózás, 1980), a 75 éves Cservenyák Tibort (vízilabda, 1976), a 85 éves, háromszoros aranyérmes Balczó Andrást (öttusa, 1964, 1968), a 90 éves Hámori Jenőt (vívás, 1956), valamint a 75 éves Hegedüs Csabát (birkózás, 1972), akik nem tudták elfogadni a meghívást.



Az eseményen az 1988-as szöuli játékokról az olimpiai aranyak televíziós közvetítéseinek bejátszásával, illetve egy fotósorozattal emlékeztek meg.



MTI