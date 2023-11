Meghalt Turi-Kovács Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője

2023. november 4. 10:14

Meghalt Turi-Kovács Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán.

magyarnemzet.hu

A politikus 87 éves korában otthonában, szerettei körében hunyt el pénteken.



Magyarországot és a nemzetet 1998-tól a parlamentben szolgálta, amelynek 2014 óta korelnöke is volt;1956-ban részt vett a forradalomban, később ügyvédként dolgozott. "Egész életében szívén viselte a kisgazda és a polgári mozgalmakat, politikai közösségeinek mindvégig meghatározó alakja volt. Tudása és élettapasztalata pótolhatatlan veszteség képviselőcsoportunk számára" - írta Kocsis Máté.



Turi-Kovács Béla 1935. december 2-án született a Békés megyei Endrődön. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán végezte, azonban az 1956-os forradalomban való részvétele miatt kizárták az egyetemről, csak 1959-ben kapott diplomát.



Jogi diplomájának megszerzése után három évig úszómesterként dolgozott. 1963-ban kezdhette meg ügyvédi pályáját Szentendrén, ahol 1986-ban tanácstaggá, 1990-ben önkormányzati képviselővé választották.



1956-ban - a családi hagyományokat folytatva - belépett a Független Kisgazdapártba. A rendszerváltozás után Torgyán József hívására ismét politikai szerepet vállalt a kisgazdapártban. 1996-ban az FKGP Pest megyei szervezetének elnöke, 1998-ban a párt országos főtitkárhelyettese lett. A kisgazda pártharcok következtében 2001. februárban lemondott országos elnökségi tagságáról, majd párttagságát felfüggesztették, tisztségeitől megfosztották. Ezután többekkel együtt megalapította a Kisgazda Polgári Egyesületet, amelynek elnöke lett.



1998 tavaszán az FKGP Pest megyei területi listáján jutott be a parlamentbe, ahol frakcióvezető-helyettes és a környezetvédelmi bizottság alelnöke volt, és tagként részt vett az ügyrendi, valamint az alkotmány- és igazságügyi bizottság munkájában is.



2000. december 1-jétől 2002 májusáig környezetvédelmi miniszter volt. A 2002. áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz/MDF közös országos listáról szerzett mandátumot. Ebben a ciklusban a Fidesz frakcióvezető-helyettese, valamint a környezetvédelmi bizottság elnöke és az ügyrendi bizottság tagja volt. A 2006. évi országgyűlési választásokon országos listán szerzett mandátumot, ismét frakcióvezető-helyettes és az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja lett, 2009-2010-ben a környezetvédelmi bizottság alelnöke is volt. A 2010. évi országgyűlési képviselői választáson Pest megyei listán szerzett mandátumot, és a fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke, valamint az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja lett.



A 2014. évi, a 2018. évi és a 2022. évi országgyűlési képviselői választásokon a Fidesz országos listáján szerzett mandátumot. Mindhárom ciklusban a fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke volt.



2014-től az Országgyűlés korelnöke volt.

MTI