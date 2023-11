Háború vagy béke

2023. november 4. 10:52

Drága Hölgyeim! Valószínűleg nagyon kevesen tudják Önök közül a megkerülhetetlen igazságot, miszerint a béke az önök elsőrendű érdeke, a háború pedig elsősorban az Önök életének teljes megrontója.

A férfiak „csak" földi életüket vesztik el.

Önök pedig a teljes jövőjüket.

A hősi emlékművek, rendszerint egy, a bajtársa karjaiba omló, láthatatlan sebében haldokló bajtársat mutat. Ez az „ideális" hősi halál, mely nagyon kevés katonának jut osztályrészül. A zöm, jobbik esetben gránátok által szétroncsolt .testtel hal szörnyű, de gyors halált, de nagyon sokan csak hosszú szenvedés vagy könyörületes, rendszerint a parancsnoka által leadott fejlövéssel búcsúzik a rettenetes szenvedéstől. Van, aki egy égő páncélosban sül halálra.

A hősi halál pontot tesz a férfi életére, folytatás nélkül.

Önök pedig itt maradnak az élet minden gondjával terhelve.

Ha már férjnél voltak, talán már egy-két gyermekük is van, óriási gond szakadt a nyakukba. Igaz, legalább családjuk van, talán öreg korukban is szeretettel gondoskodnak a mamáról. Ennek az ellenkezője is előfordul, amikor önöknek kell gondoskodni beteg, munkaképtelen gyermekükről.

A világháború második felvonása után is a magyar honvédségnek óriási veszteségei voltak, Pontos számok nincsennek, de a Második Hadsereg legalább egyszázezer halottat, eltüntet és hadifoglyot vesztett. Az ország védelmében és Bécsig tartó harcokban körülbelül ugyanannyit. A román, szovjet embertelen hadifogoly- és munkatáborokban hozzávetőlegesen kétszázezret pusztitottak el. Eisenhower szörnyű hadifogolymocsaraiban magyarok is haltak, nemcsak németek. A nyugaton maradt menekültek zöme is férfi volt. Majd jött 1956, amikor kettőszázezer, főként férfiak menekültek el a kommunista bosszú elől.

Mindent tekintetbe véve, ez a szörnyű emberveszteség legalább négyszázezer hölgyet károsított meg. Sok hadiözvegy, sokszor gyerekestől, lányok, akiknek nem jutott férj. Ők a háborúk legszerencsétlenebb vesztesei.

A háborúkat a bankok, fegyvergyárosok kezdik és a buta, csak a megválasztásukban érdekelt politikusok segitségével. kezdik a tömeggyilkosságot és rombolást.

Ezt csak ÖNÖK tudják megakadályozni. Hogyan?

Beszéljék rá férjüket, barátaikat, csak békepárti politikusokra, pártra szavazzanak, tömegével

Lepjék el a pártokat, azok vezető pozicióit.

Támadják szóban írásban az erőszak politikusokat, vezetőket.

Ha kell, vonuljanak az utcákra

Ha elrettentő példára van szükségük, nézzék meg, mi folyik Ukrajnában, ahonnan most az asszonyok gyerekestől milliószámra menekülnek Nyugat Európa országaiba.

Férjük, barátaik, apáik ezerszámra pusztulnak a nyugat által kikényszerített háborúban. Nekik is a férjeü, barátaik, apáik, testvéreik pusztulnak idegen érdekekért

Minden békereményünk az Önök kezében van!

Magyaródy Szabolcs

99 éves, Európa-érmes újságíró

