Labdarúgó NB I - Nem született gól Felcsúton

2023. november 4. 17:56

A Puskás Akadémia gól nélküli döntetlent játszott vendégével, a DVTK-val a labdarúgó NB I 12. fordulójában, szombaton.

A hazaiak immár öt mérkőzés óta veretlenek, a diósgyőriek pedig négy találkozó óta nyeretlenek az NB I-ben.



NB I, 12. forduló:

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 0-0

------------------------------------

Felcsút, Pancho Aréna, v.: Derdák

sárga lap: Nagy Zs. (15.), Golla (43.), illetve Vallejo (61.), Csorbadzsijszkij (83.)

Puskás Akadémia:

----------------

Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. - Corbu, Levi (Komáromi, 66.), Favorov - Soisalo (Slagveer, 66.), Colley (Plsek, a szünetben), Gruber (Puljic, 66.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Ogyincov - Csorbadzsijszkij, Klimovics (Bényei, 72.), Vallejo - Gera D., Holdampf, Pozeg Vancas (Franchu, 82.), Stephen - Pernambuco (Lukács D., 82.), Edomwonyi (Kampecisz, 68.), Acolatse (Obounet, 68.)

Ellenkező előjellel várta a fontos - Marco Rossi szövetségi kapitány által is megtekintett - összecsapást a dobogóért harcoló Puskás Akadémia, valamint a hozzá képest három pont hátránnyal álló DVTK. Amíg a felcsútiak az NB I-ben már négy mérkőzés óta veretlenek voltak - igaz, szerdán drámai körülmények között búcsúztak a Magyar Kupában a Ferencvárossal szemben -, addig a vendégek éppen hogy sikerrel vették a Siófok elleni MK-csatát, ám az OTP Bank Ligában sorozatban három vereségnél jártak, és ebben a rossz szakaszban 1-8 volt a gólkülönbségük. Ebben az idényben egyszer találkoztak: július 29-én Diósgyőrben 1-0-ra diadalmaskodott a Puskás Akadémia.



A nyitó negyedóra eseménytelensége után felélénkült a játék, a Diósgyőr előtt nagy helyzet is adódott, ám Edomwonyi lövését bravúrral tolta szögletre Markek. A hazaiak első komoly ziccerére közel fél órát kellett várni. Voltak ígéretes megugrások is mindkét oldalon, ám rossz passzok miatt nem forogtak veszélyben a kapuk. A szünetig egy-egy kaput eltaláló lövése volt mindkét alakulatnak.



A fordulást követően egy szöglet után a Puskás Akadémia szerezhetett volna gólt, azonban közelről sem sikerült betalálnia. Ismét később ébredt a DVTK, ám az 56. percben Acolatse bal felső sarok felé tartó tekerését biztosan védte a hazai hálóőr. A 66-68. percben három, illetve két cserével próbálak frissíteni a csapatok, és rögtön egy hazai helyzet adódott, ám Corbu kísérlete a kapu mellé gurult.



Az utolsó negyedórában nőtt az iram, a védelmek viszont jól állták a rohamokat, így igazságos pontosztozkodás lett a vége.



MTI