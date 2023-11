A Palesztin Nemzeti Hatóság kész átvenni Gázát Palesztina részeként

2023. november 5. 16:01

A Palesztin Nemzeti Hatóság a palesztin államiság átfogó rendezésével kész felelősséget vállalni a Gázai övezetért, mondta Mahmúd Abbász palesztin elnök Antony Blinken amerikai külügyminiszternek vasárnapi tárgyalásukon Rámalláhban.

political geography

Megbeszélésük végén Abbász kijelentette, hogy a Gázai övezet a palesztin állam elválaszthatatlan része, és a palesztin hatóság kész teljes mértékben felelősséget vállalni érte a létrejövő palesztin állam keretein belül: Ciszjordánia, a Gázai övezet és Kelet-Jeruzsálem egész területének átfogó politikai rendezésével.



"Az izraeli megszállás teljes felelősséget visel mindenért, ami történik, és a katonai megoldások nem fogják megteremteni Izrael biztonságát" - tette hozzá a palesztin elnök.



Abbász emellett a Gázai övezetben zajló háború azonnali befejezésére és a humanitárius segélyek bejuttatásának a felgyorsítására szólított fel. "Nincsenek szavak annak a megsemmisítő és pusztító háborúnak a leírására, melyben a gázai palesztin nép ki van téve az izraeli hadigépezetnek, tekintet nélkül a nemzetközi jogra" - hangoztatta Abbász.



Elmondása szerint nem kevésbé súlyos a helyzet Ciszjordániában és Jeruzsálemben sem, mert "a telepesek erőszakossága mellett a megszálló erők nap mint nap ölnek és támadnak".



Abbász felszólította Antony Blinkent a "bűncselekmények megállítására". Mintegy egy órás megbeszélésükön a gázai övezeti segélyeket is megvitatták, de nem adtak ki közös sajtónyilatkozatot.



Blinken találkozójukon kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a Gázai övezet segélyezése és az alapvető szolgáltatások helyreállítása mellett.



Az amerikai külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Blinken kifejezte az Egyesült Államok elkötelezettségét a közös munkára a kétállami megoldás megteremtésére is.



Az amerikai külügyminiszter előzőleg szombat este Ammánban, Jordánia fővárosában találkozott Jordánia, Egyiptom, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar külügyminiszterével. Megbeszélésük után közölte, hogy Washington és az arab országok úgy vélik, nem maradhat fenn a háborút megelőző helyzet, amely szerint a Gázai övezetet a Hamász irányítja.



MTI