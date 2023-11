Labdarúgó NB I - Kikapott a Ferencváros Kecskeméten

2023. november 5. 19:18

A címvédő és listavezető Ferencváros 2-1-re kikapott az előző idényben ezüstérmes Kecskemét vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának vasárnapi rangadóján, így a később pályára lépő Paks győzelme esetén átveheti a vezetést a tabellán.

A Genk elleni, csütörtöki fontos Konferencia-liga-csoportmérkőzésre készülő zöld-fehéreknek ez volt az első idegenbeli vereségük a mostani bajnoki idényben - és Dejan Stankovic irányítása alatt az első kudarcuk -, egyben megszakadt nyolcmeccses veretlenségi sorozatuk.

NB I, 12. forduló:

Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC 2-1 (2-0)

Széktói Stadion, 4957 néző, v: Pintér

gólszerzők: Pálinkás (18.), Horváth K. (33., 11-esből), illetve Lisztes (69., 11-esből)

sárga lap: Vágó (27.), Iyinbor (52.), Szalai G. (56.), Zeke (70.), Májer (98.), illetve Esiti (23.), Makreckis (56.), Lisztes (71.)

Kecskemét:

Varga B. - Szabó A., Belényesi, Iyinbor (Májer, 74.) - Szűcs K., Szalai G., Zsótér (Meszhi, 74.), Vágó, Zeke - Horváth K. (Leoni, 95.), Pálinkás

Ferencváros:

Dibusz - S. Mmaee, Abena, Botka, Ramírez (Civic, a szünetben) - Esiti (Sigér, a szünetben), Makreckis (Nguen, 76.) - Traoré (Lisztes, a szünetben), Zachariassen, Marquinhos - Pesic (Owusu, 64.)

A félnapos esőzés miatt sokáig kérdéses volt a találkozó megrendezése, de végül másfél-két órával a kezdés előtt javultak annyira a körülmények, hogy játékra alkalmassá váljon a pálya, sőt, napsütésben kezdődött el a küzdelem.



Ezzel együtt a mély, felázott talaj és a szórványos tócsák többször megtréfálták a játékosokat. A meccs első nagy helyzetét az FTC dolgozta ki, de furcsa módon a saját kapuja előtt: a menteni igyekvő Ramírez "lövését" Dibusz nagyot vetődve hárította. A vendégek voltak kezdeményezőbbek, a vezetést azonban a hazaiak szerezték meg, miután egy kontra végén Pálinkás középről, mintegy 20 méterről a bal alsó sarokba bombázott. Újabb szűk negyedóra elteltével megduplázta előnyét a Kecskemét: ismét Ramírez vállalt főszerepet a saját kapuja előtt, lerántotta Szabót, a megítélt büntetőt pedig Horváth Krisztofer értékesítette magabiztosan. Az első nagyobb ferencvárosi helyzetre egészen a 42. percig kellett várni, Zachariassen közeli lövését azonban Varga Bence bravúrral szögletre ütötte.



Az első félidő hajrája egyértelműen a címvédőé volt, amelynek vezetőedzője, Dejan Stankovic hármat is cserélt a szünetben. Lisztes, Sigér és Civic érkezése ugyanakkor egy ideig nem hozott áttörést, a nehéz körülményekhez továbbra is jobban alkalmazkodó Kecskemét őrizte előnyét. A negyedik FTC-csere, Owusu aztán beállása után azonnal büntetőt harcolt ki - Iyinbor a kapu előterében megrúgta -, Lisztes 11-esével pedig szépített a bajnokcsapat. A hajrában, így a tízperces hosszabbításban is sok volt a szabálytalanság és leginkább a küzdelem jellemezte a játékot a csúszós, vizes pályán, több gól pedig már nem született.



MTI