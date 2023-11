Labdarúgó NB I - Az MTK elsőként pontot szerzett Pakson

2023. november 5. 21:37

A Paks hazai pályán gól nélküli döntetlent ért el az MTK ellen a labdarúgó NB I 12. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A Tolna vármegyei együttes idénybeli hatodik hazai meccsén először veszített pontokat otthon, ugyanakkor az egy ponttal sikerült pontszámban befognia az éllovas Ferencvárost.



Az MTK négy vesztes bajnoki után szerzett újra pontot.

NB I, 12. forduló:

Paksi FC-MTK Budapest 0-0

-------------------------

Paks, 1824 néző, v.: Vad II

sárga lap: Hahn (52.), illetve Kata (61.), Bognár (69.)

Paks:

-----

Szappanos - Lenzsér, Kinyik, Szabó J. - Kovács K. (Bőle, 76.), Papp K., Windecker, Mezei (Haraszti, 66.) Silye (Szabó B., 66.) - Skribek (Könyves, 58.), Hahn (Osváth, 76.)

MTK:

----

Demjén - Hej, Kádár, Kocsis - Kosznovszky, Kata (Thian, 74.), Végh, Antonov - Bognár (Varju, 88.) - Zsóri (Zuigeber, a szünetben), Molnár R. (Stieber, 74.)

A második helyen álló házigazda kezdte aktívabban a mérkőzést, annak tudatában, hogy győzelemmel megelőzheti a tabella élén a Kecskeméten vereséget szenvedett címvédőt. Bognár György tanítványai nem csupán az első percekben, hanem az első félidőben végig lényegesen jobban játszottak a fővárosiaknál, több helyzetet is kidolgoztak, ám csupán felső lécig jutottak, a kétszer is nagyot védő Demjén kapuját viszont nem tudták bevenni.



A szünet jót tett a vendégeknek, akik az első játékrészben egyetlen lövéssel próbálkoztak, a második félidő elejétől viszont lényegesen bátrabban és lendületesebben futballoztak és ezzel láthatóan sikerült meglepniük vendéglátójukat. Az MTK egészen a hajráig jobban játszott, lehetőségeket alakított ki és egyszer a kapufát is eltalálta, ám gólt nem szerzett, ahogy a korábbiaknál lényegesen kevesebbet próbálkozó Paks sem.

MTI