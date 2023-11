Máté Csaba: Menesztésem óta nem jártam a Groupama Arénában

2023. november 6. 15:01

A Fradi élén remek teljesítményt nyújtó szakember egy gyomrosnak érezte menesztését, de mostanra már készen állna arra, hogy leüljön egy másik csapat kispadjára. A Ferencváros labdarúgócsapata szeptember elején jelezte, hogy nem véglegesíti pozíciójában Máté Csabát, az együttes megbízott vezetőedzőjét. A szakember július 19-én Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után vette át a csapat irányítását, vezetésével remekelt az alakulat, amely tíz meccséből kilencet megnyert, ráadásul ez idő alatt 39 gólt szerzett és bejutott a Konferencia-liga csoportkörébe. Máté az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, jelenleg a tanulásra és a sportolása fordítja idejét. Konferenciákat látogat, tanulmányokat folytat, mellette a sportol, de bevallotta, a tanulás könnyebben megy neki.

“Az első pillanatban, miután váratlanul ért, egy gyomrosnak éreztem, nagy csapásként éltem meg. De amikor az ember padlóra kerül, fel kell állni, menni kell tovább és erőt meríteni abból, ami van. Ebben nagy segítséget nyújtott a környezetem, igyekeztem túltenni magam ezen, és így pozitív időszaknak élem meg azt a tízmeccses periódust” – mondta azzal kapcsolatban, mit érzett, amikor közölték vele, nem folytathatja a munkát. “Amikor távoztam, biztos voltak olyanok, akik azt gondolhatták, végre eljött az én időm. Ha új edző jön, annak vannak nyertesei és vesztesei, biztos az én távozásomnak is voltak” – mondta arra a felvetésre, hogy az ő irányítása alatt Traoré remekelt, Sigér Dávidot sikerült felépíteni hosszabb sérüléséből, Varga Barnabás pedig akkor kezdett el igazán gólokat rúgni a Fradiban.

“Élet-halál kérdés volt, hogy bejussunk a Konferencia-ligába, azokon a mérkőzéseken nem lehetett hibázni. Ezzel sikerült megbirkózni, helytállni, ami önbizalmat ad a folytatásra. A siker mindig relatív, egy Ferencvárosnál más, mint a többi csapatnál“. Elárulta, az elmúlt évek alatt a zöld-fehérek valamennyi edzőjétől tanult, de Rebrov más aspektusból nézte a futballt, onnan kicsit másképp lehet látni a focit. Ugyanakkor az összes edzővel nagyon jó a kapcsolata a mai napig. “Azóta nem jártam bajnokin a Groupamában, úgy érzem, hogy talán ennek még nem jött el az ideje. A Fradit a tévében követem, a többieket igyekszem a helyszínen. Természetesen nem munkakeresés céljából, hiszen külföldi mérkőzést is elmentem megnézni, csak szeretnék képben maradni. A Fradinál könnyebb kimenni más sportágak eseményeire” – mondta arról, távozása óta járt-e már a Groupama Arénában.

Az elmúlt két hónapban volt több tapogatózás, akadt olyan csapat, ahol a megbeszélésig is eljutottak, de megegyezés nem született. “Voltak olyan megkeresések, amire én is azt mondtam, hogy érdekes lehet. Úgy érzem, most már készen állok arra, hogy odaálljak egy csapat élére“. Úgy véli, manapság annyiban könnyebb az edzők helyzete, hogy mostanra a klubvezetők is türelmesebbek a vezetőedzőkkel, talán ebben az irányban pozitívak a változások. Nem feltétlenül élcsapatban gondolkozik, szerinte mindig helyén kell kezelni a célokat, fontos, hogy a vezetők is reális elvárásokat támasszanak, továbbá legyenek szimpatikusak, hiszen úgy tudnak együtt dolgozni.

m4sport.hu