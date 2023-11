Szaúd-Arábia és Oroszország tovább csökkenti olajkitermelését

2023. november 6. 16:02

A vezető olajexportőrök, Szaúd-Arábia és Oroszország vasárnap megerősítették, hogy az év végéig folytatják az önkéntes olajkitermelés-csökkentést – számolt be a Reuters hírügynökség. A két ország egymástól látszólag függetlenül – de minden bizonnyal koordinált módon – jelentette be, hogy kitart a kínálat-visszafogási döntése mellett. A közlés értelmében Szaúd-Arábia az év végéig továbbra is napi egymillió hordóval visszafogja a saját kitermelését, így naponta mintegy kilencmillió hordónyi olajat termel ki. Oroszország napi további – az áprilisban bejelentett 500 ezer hordós visszafogás feletti – 300 ezer hordóval exportál kevesebb olajat és olajterméket. A két ország érvelése szerint a csökkentés az olajpiacok stabilitásának és egyensúlyának támogatása érdekében tett elővigyázatossági erőfeszítéseket erősíti.

MTI