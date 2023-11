Bolgár-magyar - Zárt kapuk mögött rendezik

2023. november 6. 18:11

Szófia helyett Plovdivban és nézők nélkül rendezik meg a magyar labdarúgó-válogatott bolgárok elleni Európa-bajnoki selejtezőjét jövő csütörtökön.

A magyar szövetség (MLSZ) a honlapján számolt be arról hétfőn, hogy a rendező bolgár szövetség (BFU) biztonsági okokból megváltoztatta a mérkőzés helyszínét, időpontját, illetve úgy döntött, hogy nem léphetnek be szurkolók a stadionba.



A tájékoztatásból kiderül: a BFU azt kezdeményezte, hogy a meccset Szófia helyett Plovdivban rendezhesse meg, az eredetileg meghirdetett - magyar idő szerinti - 20.45 helyett 18 órás kezdéssel. Mivel a bolgár rendőrség a találkozó eredeti időpontjában, nézők előtti szervezéséhez nem járult hozzá, az európai szövetség (UEFA) a rendkívüli körülményekre tekintettel a találkozó zárt kapuk mögötti rendezését elfogadta.



Az MLSZ - amint az a honlapján olvasható - "sajnálattal értesült a változásról, és arról tájékoztatja a mérkőzésre jegyet vásárolt szurkolókat, hogy a belépők árát természetesen visszatéríti". A jegytulajdonosokat a szövetség hamarosan e-mailben felkeresi.



A szervezet egy későbbi közleményében arról számolt be, hogy az összecsapásra több mint kétezer magyar szurkoló vásárolta meg belépőjét. Az MLSZ azt javasolja az utazást tervezett szurkolóknak, hogy a hivatalos iratok gondos megőrzése mellett mondják le az esetlegesen már megvásárolt repülő- és vonatjegyeket, valamint szállásfoglalásukat, és kérjék vissza azok árát.



"Az MLSZ felvette a kapcsolatot az érintett légitársaságokkal annak érdekében, hogy ez a folyamat megfelelő ütemben menjen végbe" - fogalmaztak a honlapon. "Az MLSZ ezúton jelzi, hogy a mérkőzés lebonyolításáért és a kialakult helyzetért a bolgár szövetség a felelős."



A találkozót az eredeti elképzelés szerint is Plovdivban rendezték volna, de szeptember 26-án bejelentették, hogy a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadion lesz a helyszín. Most ez módosult ismét.



A magyarok 14 ponttal az élen állnak a G csoportban. A szerbeknek 13, a montenegróiaknak 8, a litvánoknak 6, a bolgároknak 2 pontjuk van. A szerbek és a litvánok már csak egy meccset játszanak, a magyarok a bolgárok után a montenegróiakkal csapnak össze jövő vasárnap a Puskás Arénában.



MTI