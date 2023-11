Az erdélyi városok jövőjéről urbanisztikai konferencia Kolozsvárt

2023. november 6. 18:29

Az erdélyi városok jövője (The Future of Transylvanian Cities) címmel tartanak nemzetközi urbanisztikai konferenciát november 16-17-én Kolozsváron - közölte hétfőn az MTI-vel a szervező Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Az angol nyelven zajló kétnapos rendezvényen elismert nemzetközi és romániai szakemberek osztják meg a fenntartható városfejlesztés témakörében végzett kutatásaikat és tapasztalataikat a hallgatósággal.



"Kolozsváron és a többi erdélyi városban is komoly kérdéseket vet fel a fejlődő infrastruktúra, a növekvő lakosság, a gazdasági tényezők és a kulturális ágazatok lehetőségei" - idézi a közlemény Talpas Botondot, az MCC erdélyi tevékenységért felelős igazgatóját. Közölte: szeretnék, ha a rendezvényen felmerülő ötleteket a résztvevők saját közösségeikben, szakmai szférájukban kamatoztatnák, és ezáltal hosszú távon elősegítenék a fenntarthatóbb, élhetőbb városi környezetek megteremtését Erdélyben.



A kolozsvári konferencián négy tematikus panelben zajlanak előadások: fenntartható és inkluzív várostervezés, kulturális és kreatív iparágak a városfejlesztésben, gazdaságfejlesztés és digitális átalakulás a városi környezetben, illetve kolozsvári városkép.



A rendezvényre az Egyesült Államokból és több nyugat-európai országból várnak szakembereket. A meghívott előadók között van a többi között Robin Mazumder pszichológus és idegtudós, Yves Cabannes várostervező, Izaskun Chinchilla építész, a Bartlett School of Architecture (UCL London) vezető oktatója, Calum T. M. Nicholson, az MCC vendégoktatója, Eliza Yokina díjnyertes építész.



Romániából Serban Tiganas építész, a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, Oláh Emese kolozsvári alpolgármester, Andi Daiszler kulturális menedzser, Andra Tanase, a Transilvania IT Cluster tanácsadója is előadást tart. A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az MCC romániai honlapján (Mcc.ro) olvashatók.



Az MCC Erdélyben nyolc városban - Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben - biztosít díjmentes, az iskolai tanulmányokat kiegészítő képzéseket, tehetséggondozást fiataloknak, hét helyszínen saját központot is működtet.



A kétezer diáknak biztosított programok mellett Erdély-szerte tartanak nyilvános rendezvényeket a helyi igényekhez, sajátosságokhoz alkalmazkodva. Ezeken a kötött programon túl a szabad eszmecserére, kapcsolatépítésre is lehetőség van - írták.



MTI