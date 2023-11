Magyar Levente részvétét nyilvánította Kárpátalja vezetőinek

2023. november 6. 19:53

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kárpátaljai látogatása során részvétét fejezte ki a megye vezetőinek a 128-as hegyi rohamdandárt a napokban ért súlyos katonai veszteségek miatt és kijelentette: átérzi azt, hogy az ország most mit él át, ezért a béke mindennél előbbre való.

A kárpátaljai katonai közigazgatási hivatal és a megyei tanács (közgyűlés) vezetőivel folytatott megbeszélést megnyitó Viktor Mikita kormányzó mindenekelőtt köszönetet mondott azért a folyamatos támogatásért, amelyet Magyarország a háború kitörésének első napjától kezdve Ukrajnának nyújt.



Magyar Levente elmondta, hogy akárcsak a korábbi látogatásai során, most is sok közös projektről egyeztetett partnereivel. "Amikor számba vesszük az eddigi eredményeket, hogy Magyarország és Ukrajna közösen mit tudott tenni a háborús károk, a háborús szenvedés enyhítésére, akkor egy nagyon hosszú listánk van már" - fogalmazott.



"Azonban nemcsak azzal foglalkozunk, hogy mit tudunk tenni a máért, hanem egyben építjük a jövőt is", előkészítve azt az időszakot, amikor újra "békés körülmények között tudunk majd kereskedni és folytatni azt az együttműködést, amelyet kialakítottunk a jelenlegi nehéz időkben" - jelentette ki a parlamenti államtitkár.



Magyar Levente példaként említette azt a nagyszabású magyar-olasz-ukrán beruházást, amelynek az a célja, hogy vasúti szállítási folyosó jöjjön létre Ukrajna és az olasz tengerpart között. Magyarország támogatja a projekt kárpátaljai vonatkozású munkálatait, ahogyan más fejlesztéseket is - húzta alá.



Fontos eredmény, hogy az ukrán partnerekkel első ízben sikerült közösen jelentős európai uniós támogatást elnyerni a Beregsurány-Asztély határátkelő fejlesztésére, amely megvalósulása esetén lehetővé teszi a Záhony-Csap határátkelő tehermentesítését.



Magyar Levente megköszönte Viktor Mikita kormányzónak, hogy "megőrzendő fontos hozzáadott értéknek tartja a kárpátaljai magyarságot", és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kárpátaljára mindig is jellemző béke a háborús körülmények ellenére is fennmaradjon.



A megbeszélésen részt vett Julija Hrisina, a kormánypárti Nép Szolgája párt parlamenti frakciójának alelnöke, az ukrán parlament Magyarországgal fenntartott parlamentközi kapcsolatok képviselőcsoportjának társelnöke, aki kifejtette, hogy a Kárpátalja és Magyarország közötti hagyományosan jó együttműködés a háború kitörését követően "össznemzeti szintre emelkedett". Kiemelte annak a magyar forrásból beszerzett és Ukrajnának átadott száz lélegeztetőgépnek a fontosságát, amelyeket rövidesen eljuttatnak a súlyos károkat szenvedett kelet-ukrajnai egészségügyi intézményeknek.



Magyar Levente délután Ungváron megkoszorúzta a háborúban elesett katonák emlékhelyét és megrázónak nevezte az egyre sokasodó sírok látványát. "Amikor az ember olvassa a fiatalabbnál fiatalabb emberek neveit, akkor átérzi azt, hogy az ország most mit él át" - mondta.



Kijelentette : a háború egyre intenzívebb és "ez még inkább alátámasztja azt a magyar narratívát, hogy a béke mindennél előbbre való".



A kárpátaljai látogatás zárásaként parlamenti államtitkár felkereste az Ungvár melletti Korláthelmec kisközség csaknem elkészült új óvodáját, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében az Ökumenikus Segélyszervezet beruházásában épül, és rövidesen 40 kisgyermek nevelését teszi lehetővé korszerű, minden igényt kielégítő körülmények között.



Az épület befejezése kapcsán Magyar Levente kijelentette: "ez megerősítést ad mindannyiunknak, hogy van miért dolgozni, és van fény a sötét alagút végén".



MTI