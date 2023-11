A lengyel államfő Morawieckit bízza meg kormányalakítással

2023. november 6. 22:25

A lengyel államfő Mateusz Morawiecki miniszterelnököt, az október 15-i lengyel parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot nyerő tömörülés, a Jog és Igazságosság (PiS) párt jelöltjét fogja megbízni kormányalakítással. Ezt maga Andrzej Duda jelentette be hétfő este.

Az államfő felidézte: az általa a parlamentbe bejutott pártok vezetőivel folytatott egyeztetéseken a PiS, valamint a második helyen végzett, most ellenzéki Polgári Koalíció (KO) is meggyőződésüket fejezték ki, hogy parlamenti többséggel rendelkeznek.



Azt, hogy a kormányalakítással Morawieckit bízza meg, Duda azzal indokolta, hogy "folytatja a jó parlamenti hagyományt, mely értelmében a győztes tömörülés kap elsőként esélyt".



Kilátásba helyezte: az alkotmánnyal összhangban, kormányalakítási kudarc esetén a második körben a parlamenti alsóház abszolút többségi szavazással bíz meg valakit a kabinet összeállításával.



A PiS 194 mandátummal rendelkezik a 460 fős alsóházban (szejm). A KO-ból, a Lengyel Parasztpártból (PSL), a Lengyelország 2050 (Polska 2050) pártból, valamint az Új Baloldal tömörülésből álló ellenzéki tömb együttesen 248 mandátummal rendelkezik. A négy tömörülés október végén megállapodott a parlamenti együttműködésről és a parlamenti többség létrehozásáról.



Donald Tusk, a KO-t vezető Polgári Platform (PO) elnöke, ellenzéki kormányfő-jelölt hétfő este bejelentette: pártja péntekig lesz kész a többi ellenzéki tömörüléssel kötendő koalíciós szerződés aláírására, amelyre - mint mondta - vasárnap kerülhet sor.



Andrzej Duda a hétfői beszédében azt is megerősítette: november 13-ára összehívja a parlament alakuló ülését, amelyet a szejmben az általa kinevezett korelnök, Marek Sawicki volt agrárügyi miniszter, az ellenzéki PSL képviselője fogja levezetni.



A szejm és a parlamenti felsőház, a szenátus külön-külön tartja meg alakuló ülését.



A lengyel alkotmány értelmében az új parlament ülésén a régi kabinet lemond, de az új kormány beiktatásáig hivatalban marad. Az államfő a parlament alakuló ülését követő tizennégy napon belül ad át hivatalos kormányalakítási megbízást Morawieckinek. Az új kabinetet és a kormányprogramot a megbízatást követő további két héten belül kell a szejm előtt bemutatni, az alsóház bizalmi szavazáson dönt a jóváhagyásról. A kormány elfogadásához abszolút többségre és az összes képviselő legalább felének jelenlétére van szükség.



MTI