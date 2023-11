Késsel és piszkavassal fenyegette a rendőröket

2023. november 7. 17:12

Elrendelte a Debreceni Járásbíróság kedden annak a férfinak a letartóztatását, aki felfegyverkezve támadt rá rendőrökre vasárnap hajnalban egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-t.

Dobó Dénes közölte: mivel szükség van a gyanúsított pszichiátriai kezelésére, a nyomozási bíró elrendelte, hogy a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani; a letartóztatás az elsőfokú bíróság határozatáig, de legfeljebb 2023. december 7-ig szól.



A döntés nem végleges, a gyanúsított védője fellebbezett az ellen - jelezte a szóvivő.



A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi közleménye szerint a hatvanas éveiben járó férfi november 5-én hajnalban otthonában zavart állapotba került: egy késsel átment a szomszédba, ahol kalapáccsal kezdte ütni a bejárati ajtót. A lakók telefonon értesítették a férfi testvérét, aki a segélyhívón kért segítséget.



A helyszínre érkező rendőrök erősítést kértek, majd bementek a családi ház udvarára. A férfi ekkor a teraszon állt, késsel és kalapáccsal a kezében, majd elkezdte leverni a lambériát.



A rendőrök többször felszólították az eszközök eldobására, erre a férfi vízzel leöntötte őket. Ezután a rendőrök háromszor is könnyfakasztó gázt alkalmaztak, de ezzel sem tudták elérni, hogy a férfi kijöjjön az ingatlanból és letegye a késeket, a piszkavasat és a kalapácsot.



Fél óra elteltével a férfi váratlanul kijött a házból, és az eszközökkel a kezében - a két kést a hegyével előre tartva - megindult a rendőrök felé.



A közleményben azt írták: az edelényi rendőrök végig szakszerűen és arányosan jártak el a fenyegetőző férfival szemben. Az egyikük többszöri felhívás után a szolgálati fegyverével előbb figyelmeztető lövést adott le a levegőbe, majd - mivel az elkövető tovább haladt felé - célzottan rálőtt a 3 méterre lévő férfira. A támadót a lábán érte a lövés, de továbbra is ment a rendőr felé, aki erre két újabb lövést adott le, ezúttal a férfi késeket tartó kezére. Ennek hatására az eszközök a földre hullottak.



A férfit a lőtt sebei ellenére csak testi kényszerrel lehetett megbilincselni - ismertette az ügyészség, megjegyezve, hogy a gyanúsított büntetlen előéletű, de veszélyes saját magára és a környezetére is, valamint tartani kell attól, hogy ha szabadlábon maradna, akkor újabb bűncselekményt követne el.



A nyomozó ügyészség ezért indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája elrendelt.

MTI