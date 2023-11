Porosenko szerint most nem lehet választásokat tartani Ukrajnában

2023. november 7. 19:18

Az ukránoknak a hadiállapot miatt törvény szerint most nincs lehetőségük politikai kampányt folytatni és választásokat tartani - jelentette ki Petro Porosenko volt ukrán államfő, az ellenzéki Európai Szolidaritás párt vezetője kedden a Facebookon.

hirtv.hu

"Ahhoz, hogy legyőzzük Oroszországot, rendkívüli egységre van szükségünk, mind az ukránok, mind a világ részéről. Egyesülni azt jelenti, hogy cselekedni. Cselekedni az állam védelmében és átfogó segítséget nyújtani az ukrán fegyveres erőknek" - fejtegette a politikus bejegyzésében. "Nincs jogunk a politikai játszadozásokhoz, a hírveréshez és a választásokhoz, amikor az országot halálos veszély fenyegeti. Ez nem gyerekjáték, mert az ukrán államiság létezéséről van szó" - hangoztatta.



Porosenko - aki a jelenlegi elnök fő politikai riválisának számít - nyugalomra intett a választások kiírásával kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy most mindenkinek a maga feladatát kell végeznie. "Ki kell javítani a hibákat, amelyekből sajnos, elég sok van, méghozzá helyes cselekedetekkel" - mutatott rá az ellenzéki vezető, aki közvetlenül a jelenlegi elnök, Volodimir Zelenszkij előtt töltötte be az államfői posztot 2014-től 2019-ig.



Zelenszkij hétfőn a Telegramon közzétett üzenetében leszögezte: most nincs itt az ideje a választásoknak, hanem az orosz megszállók elleni harcra kell összpontosítani. Ukrajnában hadiállapot van érvényben, amelynek ideje alatt a jogszabályi előírás szerint nem rendezhetnek választásokat.

MTI