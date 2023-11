A tálib kormányzat dönti el, ki juthat be az EU-ba

2023. november 8. 19:06

Félelmetes perspektívának nevezte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában, hogy az afganisztáni tálib kormány által működtetett embercsempész-szervezetek döntik el, ki juthat be az Európai Unió (EU) területére.

Bakondi György úgy fogalmazott, a legfrissebb titkosszolgálati jelentésekből mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyarország déli határain már a rendőrökre is lőfegyverekkel támadó, afganisztáni hátterű embercsempész-bandák az ottani tálib kormányzat és titkosszolgálat támogatásával, azokkal együttműködve tevékenykednek. A főtanácsadó kijelentette: elsősorban azért alakult így, mert az afganisztáni tálibok felismerték a tömeges migráció nyújtotta hatalmas üzleti lehetőséget, az ebben lévő eurómilliárdok rendkívül komoly bevételi forrást jelentenek nekik.



Ezek az embercsempészek már tádzsik útlevelet is használnak, mellyel aztán könnyen eljuthatnak Moszkvába, onnan Belgrádba, ahonnan szinte már csak egy ugrás számukra az unió - tette hozzá.



Bakondi György szerint elfogadhatatlan az a migrációs paktum, amelyet az EU készül ráerőltetni a tagállamokra, hiszen ezzel gyakorlatilag mindenkit beengednének, és az októberi, egy tunéziai migráns által elkövetett brüsszeli terrortámadás is bizonyítja, hogy ez milyen súlyos biztonsági kockázatot jelent az európai emberekre nézve.



A belbiztonsági főtanácsadó hátborzongatóaknak nevezte azokat az elmúlt napokban az online felületeken megjelent videófelvételeket, amelyeken olyan migránsokat toboroznak, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy újabb terrortámadásokat kövessenek el Európában.



Szó sincs a migránsok integrálódásáról, hosszabb távú céljuk az iszlám, a saria törvénykezés bevezetése Németországban, Svédországban és több más európai államban - figyelmeztetett a főtanácsadó.



Bakondi György döbbenetesnek nevezte, hogy Európában ma zsidó embereket támadnak meg, Dávid-csillagokat festenek a falakra, ilyesmire a második világháború óta nem volt példa.



Nyugat-Európával hirtelen szembejött a valóság - fogalmazott.

MTI