Algériai terroristát fogtak el Milánóban

2023. november 9. 13:50

Terrorizmus miatt nemzetközi elfogatóparanccsal körözött személy akadt fenn a Milánóban életbe léptetett hatósági ellenőrzéseken - közölte a rendőrség csütörtökön.

A 37 éves algériai férfit az észak-olaszországi város tömegközlekedési hálózatán szolgáló biztonsági emberek igazoltatták néhány napja, de a hírt csak most hozták nyilvánosságra.



Az idén rendkívülinek bizonyuló migrációs áramlat, valamint az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanása után megnövekedett nemzetbiztonsági kockázat miatt Milánóban is fokozták a hatósági jelenlétet. A többi között a metróállomásokon is kiemelt ellenőrzés zajlik.



A feltartóztatott férfi a rendőrségi beszámoló szerint agresszív magatartást tanúsított, és megpróbált ellenállni a hatósági intézkedésnek. Azt kiabálta, hogy Allah akbar, és a nála levő hátizsákból megpróbált elővenni egy kést.



A férfit őrizetbe vették, majd letartóztatásba helyezték, mert kiderült, hogy Algéria 2015-ben nemzetközi körözést adott ki ellene terrorizmus miatt. A férfit az Iszlám Állam nevű terrorszervezet katonájaként tartják számon, aki megjárta az iraki harcteret.



Jelenleg a milánói San Vittore börtönben van, kiutasítják és visszaszállítják hazájába.



A volt belügyminiszter, Matteo Salvini, a közlekedési tárca vezetője, a Liga kormánypárt politikusa közösségi oldalán azt írta, "így kell folytatni, egyenként fogjuk el őket, és küldjük őket vissza hazájukba".



MTI