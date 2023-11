A brit belügyminiszter infantilizmusa

2023. november 9. 13:56

Suella Braverman brit belügyminiszter szerint a rendőrség "kivételez" a londoni palesztinpárti tüntetések szervezőivel és résztvevőivel. Braverman csütörtökön megjelent cikke tovább szította a tüntetések ügyében hetek óta parázsló belpolitikai vitát.

A Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellen eddig négy egymást követő szombaton vonultak tüntetők tízezrei London és több más brit nagyváros utcáira.



Az izraeli katonai akció előzményeként a Gázát uraló Hamász iszlamista terrorcsoport fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, 240 túszt a Gázai övezetbe hurcoltak.



A Scotland Yardra ugyanakkor mind erőteljesebb nyomás nehezedik a mostani hétvégére tervezett újabb palesztinpárti tüntetések betiltása végett. November 11., az első világháborút lezáró tűzszünet évfordulója ugyanis Nagy-Britanniában az évszázados hagyománynak megfelelően a háborús halottak emléknapja.



Sir Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka az elmúlt napokban többször kijelentette, hogy "rendkívül magas" a demonstráció betiltásának jogi küszöbe.



Suella Braverman azonban a The Times című konzervatív brit napilap csütörtöki kiadásában megjelent írásában úgy fogalmazott: ez az álláspont "azt az érzetet kelti", hogy a rendőrségi vezetők kivételeznek a palesztinpárti tüntetőkkel.



A brit belügyminiszter szerint az agresszivitásba torkolló szélsőjobboldali és nacionalista demonstrációkra a rendőrség nagyon helyesen kemény választ ad, "jórészt szemet huny azonban", amikor "a palesztinpárti népség" tanúsít szinte ugyanilyen magatartást.



Braverman szerint a futballszurkolók is hangosan kifogásolják, hogy a rendőrség velük szemben milyen keményen lép fel "a baloldal által kedvelt, politikai kötődésű kisebbségi csoportokkal összehasonlítva".



A belügyminiszter a cikkben részletek említése nélkül azt írta, hogy egyes jelentések szerint a palesztinpárti tüntetések szervezőinek némelyike kapcsolatban áll terrorcsoportokkal, köztük a Hamásszal.



A cikk megjelentése után a kormányzó Konzervatív Párt és a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt soraiból egyaránt éles hangú bírálatok érték Bravermant.



Rishi Sunak miniszterelnök szóvivője csütörtök délután gyakorlatilag megerősítette azokat az egybehangzó médiaértesüléseket, amelyek szerint a kormányfő nem hagyta jóvá előzetesen Braverman cikkének tartalmát. Úgy fogalmazott: a londoni miniszterelnöki hivatal "tanulmányozza" az írás megjelenésének körülményeit.



A szóvivő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a miniszterelnök továbbra is "maradéktalanul bízik" a belügyminiszterben.

