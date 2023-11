Labdarúgó NB II - Csertői Aurél a Honvéd új vezetőedzője

2023. november 9. 16:56

Csertői Aurélt nevezték ki a labdarúgó NB II-ben 13. helyezett Budapest Honvéd vezetőedzőjévé.

m4sport

„Tudom, hogy ez egy kemény feladat, de nincs nyafogás, most ezt a szituációt kell megoldani - idézte a kispesti klub honlapja csütörtökön az 58 éves szakembert, aki játékosként már segítette korábban az egyesületet. - Elsőként remélem, hogy az évből hátralevő négy meccsből kihozzuk a maximumot, ami megelégedéssel tölt el minket, a klubot, a szurkolókat. Próbáljuk még egységesebbé tenni a csapatot, mindenáron az eredményességre kell helyezni a hangsúlyt, hogy legyen egy biztos kiindulópont a téli felkészülésre."



Csertői Aurél több mint húsz éve edzősködik, 374 NB I-es és 124 NB II-es találkozón ült eddig a kispadon. A Fehérvárral Magyar Kupát nyert és harmadik lett a bajnokságban, majd a Haladással is bronzérmet szerzett, a Paksot kétszer az ötödik helyig vezette, míg a Gyirmótot feljuttatta az NB I-be, a 2017/2018-es szezon végén pedig az MLSZ Rangadó díjátadó gáláján az év első osztályú edzőjének választották. Pakson és Gyirmóton összesen közel tíz évet töltött el, utóbbi klubtól nyáron távozott.



"Olyan edzőt kerestünk, aki jellemzően hosszabb ideig dolgozott egy-egy klubnál, hiszen ez stabil személyiségre utal, nekünk pedig ebben a helyzetben stabilitásra és pontokra van szükségünk. Csertői Aurél tapasztalt szakember, bízunk benne, hogy nálunk is sikeres lesz" - indokolta a klub választását Kun Gergely ügyvezető.



A korábbi vezetőedző, Pinezits Máté múlt kedden közös megegyezéssel távozott, azóta megbízott edzőként Djordje Kamber irányította a csapatot. Utóbbi, valamint Takács László asszisztensedzőként segíti Csertői Aurél munkáját.



Az élvonalból tavasszal kiesett Honvéd 14 forduló alatt négy győzelmet aratott, négyszer döntetlent ért el, hatszor pedig vereséget szenvedett.

MTI