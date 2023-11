Humanitárius szünetről szóló izraeli döntés

2023. november 9. 18:01

Az Egyesült Államok a jó irányba tett, megfelelő lépésnek tartja az izraeli bejelentést a napi "humanitárius szünetekről" - közölte a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője csütörtökön.

John Kirby egy online sajtóértekezleten azt mondta, hogy az Egyesült Államok aktívan egyeztet Izraellel a további humanitárius kérdésekről, és ebben a harcokban vállalt napi 4 órás szünetek előrelépést jelentenek. Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok ebben a pillanatban tűzszünetet nem támogat, mert az jelenleg legitimálná a Hamász október 7-én elkövetett terrortámadását.



A fehér házi illetékes megállapította, hogy a Gázai övezet déli részén, ahova a palesztin terület lakossága a harcok elől menekül, most még fontosabb a segélyszállítmányok bejutása. Szintén előrelépésnek nevezte, hogy az elmúlt napokban 100 fölé emelkedett az Egyiptom felől belépő segélyszállító kamionok száma és újabb célnak azt nevezte, hogy ez napi 150-re növekedjen.



A Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs koordinátora megismételte, hogy Izrael számára továbbra is kötelezettség a humanitárius törvények betartása, ugyanakkor megjegyezte, Izrael erőfeszítéseit arra, hogy korlátozza a háború civil áldozatainak számát, nehezíti az a tény, hogy a Hamász kórházakat, iskolákat és lakóépületeket használ katonai célokra, irányítópontként és fegyverraktárként. Ez világos megsértése a háború törvényeinek - mutatott rá a szóvivő.



John Kirby elmondta azt is, hogy a francia kezdeményezésre, Párizsban a gázai helyzetről zajló segélykonferencián az Egyesült Államokat a humanitárius ügyekért felelős külügyi államtitkár, Uzra Zeya, valamint David Satterfield közel-keleti humanitárius ügyekért felelős különleges megbízott képviseli, és részt vesz az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztési ügynökségének (USAID) képviselője is.

MTI