Gázai kórházaknál az izraeli hadsereg: véres harcok

2023. november 10. 13:31

Az izraeli hadsereg különleges erői a Gázai övezet nyugati részén található Sifa Kórház körül tevékenykednek - jelentette az izraeli média pénteken

Az izraeli csapatok csatákat vívnak az iszlamistákkal a Sifa kórház környékén. "Az orvosi személyzet nem hagyja el a kórházat, nem hagyjuk sorsára a betegeket" - nyilatkozta a kórház igazgatója. Eközben tankok és a gyalogsági erők, valamint csapatszállító páncélosok közelítik meg a Sifát és más kórházakat a Gáza város szívében zajló harcok előrehaladásával.



A hadsereg szóvivói közölték, hogy a katonaság a Sin Bet belbiztonsági szervezet útmutatásai alapján likvidálta a Hamász elit kommandós csapatának, a Nuhba több terroristáját, köztük olyanokat, akik részt vettek az október 7-i mészárlásban az övezet szomszédságában.



Gáza északi részén, Dzsabálíjában ölték meg közülük Ahmed Muszát, a Nuhba egyik vezetőjét, a Zikim laktanya, a Zikim kibuc és a Jiftah izraeli katonai-előőrs elleni Hamász-támadás parancsnokát.



Végeztek a Hamász északi hadosztálya mesterlövész egységének vezetőjével, Mohamed Kahlottal is. Tartalékosok egyik egysége csütörtök este megölt tizenkilenc, ellenük támadásra készülő Hamász-fegyverest, egy másik izraeli különítmény pedig megsemmisített egy konténert a tengerparton, amelyben mintegy húsz rakétavető volt.



Az UNRWA, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezete bejelentette, hogy a háború kezdete óta 1 600 000 ember kényszerült elhagyni otthonát a Gázai övezetben. Az övezetben mintegy 2,3-2,4 millió ember él.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön megbeszélést folytatott a ciszjordániai telepesek önkormányzati vezetőivel. Tanácskozásukon részt vettek a háborús kabinet tagjai, a Sin Bet belbiztonsági szolgálat és a Nemzetbiztonsági Tanács vezetője is.

"Van egy maroknyi szélsőséges, akik nem képviselik az ott élő közösségeket, és nagy károkat okoznak Izrael államnak" - mondta a miniszterelnök utalva a ciszjordániai palesztinok helyzetére, ahol a háború kitörése óta fokozódtak a telepesek palesztinok ellen elkövetett atrocitásai, melyeket az Egyesült Államok is elítélt.

Az izraeli kormányfő a Fox News hírcsatornának adott interjújában azt mondta, hogy kiválóan működik az izraeli hadsereg, mely mindent megtesz annak érdekében, hogy civileknek ne essen bántódásuk. Azt is kijelentette, hogy a Hamász gázai vezetői, - köztük Jahíja Szinvár, a szervezet gázai vezetője - még mindig Gázában, vagy az alatta lévő alagútrendszerben tartózkodnak. "Ott vannak. Majd eljutunk hozzájuk" - ígérte.

Izraelben újabb, 21 éves katona elestét tudatták a hatóságok. A Gázai övezetben a szárazföldi csaták kezdete, október 28. óta 37 izraeli katona esett el.



MTI